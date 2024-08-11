波蘭選手又轉發「一場不公平比賽的銀牌」！網抓包轟：心機女

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷於今（11）日在巴黎奧運女子拳擊57公斤級決賽獲勝，摘下台灣拳擊史上的第1面金牌。賽前，波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta）曾在IG發出「最後一個爭奪金牌的女人」的梗圖，事後，賽琳梅塔則澄清「貼文不是我發布的」。怎料，短短幾小時內，有網友抓包，她的限時動態出現「得了一場不公平比賽的銀牌」，引起大批網友不滿。

賽琳梅塔的限時動態出現「得了一場不公平比賽的銀牌」。（擷取自PTT）

一名網友在PTT以「波蘭妹比賽後，在ig偷臭的八卦？」為題發文表示，他見賽琳梅塔賽後在場上手比愛心，且在採訪時澄清賽前梗圖不是他發的，沒想到，她賽後卻在IG的限動發「在一場不平等的比賽中贏得了銀牌」，令原PO傻眼詢問，「有無波蘭妹人前人後的八卦？」。

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根據賽琳梅塔的IG限時動態顯示，翻譯內容為，「Julia Szeremeta獲得了一場不公平比賽的銀牌，我們每個人都知道，這應該是金牌……對我們來說，你是最棒的！！！」，後面則加了多個愛心和波蘭國旗。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「心機女」、「這種人最可怕」、「又要說不是我發文的了嗎？」、「這種偷臭的更糟耶」、「我覺得他很一致啊，賽前就偷臭，賽後還是偷臭啊」、「大概是賽後看比賽發現自己怎麼這麼慘吧」、「沒差辣！金牌最重要，對選手跟團隊而言」。

不過，也有網友解釋，「他有解釋過了是公關，有夠災難」、「是公關在管版的，他專心備戰不知情」、「新聞說她目前並沒有經手她的社群，先釐清不要亂噴」、「她的小編別害她好嗎」。

事實上，塞琳梅塔賽後有澄清，「妳是爭奪金牌的最後一個女人」並非自己轉貼那則限動，「我目前並沒有經手我的社群，有人幫我管理，教練確實看到了那則貼文，然後告訴我要刪掉。」

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