奧運男籃》「他3天前才到巴黎」 柯瑞遭小老弟蟻人調侃

柯瑞。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國當家控球後衛柯瑞（Stephen Curry）在奧運男籃金牌戰對陣法國一戰於後段接管比賽，連續投進4記三分球鎖定戰局，不過在奪金後他仍被小老弟愛德華茲（Anthony Edwards）調侃，直言他3天前才來巴黎。

柯瑞在今年首度參加奧運會，不過他在前4場比賽表現不佳，場均僅得7.25分，甚至在對南蘇丹一戰單場9投1中僅得3分。不過在4強對塞爾維亞一戰他找回自己瘋狂射手本色，單場投進9記三分球狂飆36分，決賽對法國單場投進8記三分球，第四節的三分球難度更是一記比一記高，狂飆24分鎖定勝局幫助美國奪金，為自己射下夢寐以求的奧運金牌。

請繼續往下閱讀...

在奪金後，柯瑞在自己的直播當下提到自己贏下金牌，更說小老弟愛德華茲調侃他：「Ant（愛德華茲外號，蟻人）說我3天前才出現。」愛德華茲也到鏡頭前說：「這老兄3天前才到巴黎。但我們都很高興他到了。」

Steph: “Ant says I just showed up three days ago.”



Ant: “My boy just got to Paris 3 days ago but we so glad he got here.”



Anthony Edwards and Steph Curry having fun after winning gold



pic.twitter.com/5DJqtJBuz2 — ClutchPoints （@ClutchPoints） August 10, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法