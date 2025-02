奧運男籃》「他3天前才到巴黎」 柯瑞遭小老弟蟻人調侃

柯瑞。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕美國當家控球後衛柯瑞(Stephen Curry)在奧運男籃金牌戰對陣法國一戰於後段接管比賽,連續投進4記三分球鎖定戰局,不過在奪金後他仍被小老弟愛德華茲(Anthony Edwards)調侃,直言他3天前才來巴黎。

柯瑞在今年首度參加奧運會,不過他在前4場比賽表現不佳,場均僅得7.25分,甚至在對南蘇丹一戰單場9投1中僅得3分。不過在4強對塞爾維亞一戰他找回自己瘋狂射手本色,單場投進9記三分球狂飆36分,決賽對法國單場投進8記三分球,第四節的三分球難度更是一記比一記高,狂飆24分鎖定勝局幫助美國奪金,為自己射下夢寐以求的奧運金牌。

在奪金後,柯瑞在自己的直播當下提到自己贏下金牌,更說小老弟愛德華茲調侃他:「Ant(愛德華茲外號,蟻人)說我3天前才出現。」愛德華茲也到鏡頭前說:「這老兄3天前才到巴黎。但我們都很高興他到了。」

Steph: “Ant says I just showed up three days ago.”



Ant: “My boy just got to Paris 3 days ago but we so glad he got here.”



Anthony Edwards and Steph Curry having fun after winning gold



pic.twitter.com/5DJqtJBuz2