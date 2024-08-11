中職》好萊塢巨星高登-李維為富邦悍將開球 最愛大谷翔平

喬瑟夫·高登-李維為富邦悍將開球。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將今天在新莊主場邀請好萊塢巨星喬瑟夫·高登-李維（Joseph Gordon-Levitt）開球，悍將外野手林哲瑄擔任接球捕手，高登-李維笑說，「我給自己打62分，這樣才有進步空間，下次就可以再來台灣開球，超越自己的成績。」隨後他驕傲地說，「我可是站在投手丘上開球的喔！」

高登-李維在1994年上映的棒球題材電影《魔幻大聯盟》飾演一角，英文片名為「Angels in the Outfield」，時光飛逝，他說，「當年拍這一步棒球電影我才12歲，現在43歲，我一直是棒球粉絲，也一直在打棒球，棒球讓不同國家和文化種族融合在一起。」

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高登-李維透露，從小就跟家人一起打棒球，爸爸會教他打球，現在也會跟兒子一起打球、看球，今天能來新莊球場開球，感到非常榮幸且開心；至於最喜歡的大聯盟球星，他笑說，「當然是眾所矚目的大谷翔平囉。」

高登-李維此行來台預計待兩個禮拜，今天為悍將開球是最後一個公開行程，他表示，這次來台有吃臭豆腐，味道滿特別的，也喜歡吃釋迦，凸凸的形狀很特別。

高登-李維曾參與電影《全面啟動》、《黑暗騎士：黎明昇起》、《神鬼駭客：史諾登》演出，更以《戀夏500日》、《活個痛快》兩度入圍金球獎最佳喜劇或音樂類電影男主角。

喬瑟夫·高登-李維為富邦悍將開球。（記者陳逸寬攝）

喬瑟夫·高登-李維（右2）為富邦悍將開球。（記者陳逸寬攝）

喬瑟夫·高登-李維（中）為富邦悍將開球。（記者陳逸寬攝）

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