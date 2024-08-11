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中職》不滿重播輔助判決改判大動作抗議 陳金鋒遭驅逐出場

2024/08/11 18:25

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〔記者羅志朋／新北報導〕今天新莊味全龍對富邦悍將，3局上味全進攻，一出局滿壘，吉力吉撈．鞏冠擊出中外野方向深遠飛球，球打在中外野牆上黃線，經過兩次彈跳才被悍將中外野手申皓瑋接到球，一開始判安打球，經過電視重播輔助判決，最終改判全壘打，味全一口氣拿下4分。

此時，富邦總教練陳金鋒出場大動作抗議，結果被裁判紀華文驅逐出場，全場悍將球迷譁然，陳金鋒也感到非常不滿，但已無力改變結局。

不滿重播輔助判決改判大動作抗議，陳金鋒遭驅逐出場。（記者陳逸寬攝）不滿重播輔助判決改判大動作抗議，陳金鋒遭驅逐出場。（記者陳逸寬攝）

吉力吉撈．鞏冠在滿壘敲出深遠中外野飛球打到全壘打牆上緣，一開始判安打球。（記者陳逸寬攝）吉力吉撈．鞏冠在滿壘敲出深遠中外野飛球打到全壘打牆上緣，一開始判安打球。（記者陳逸寬攝）

吉力吉撈．鞏冠在滿壘敲出深遠中外野飛球打到全壘打牆上緣，一開始判安打球。（記者陳逸寬攝）吉力吉撈．鞏冠在滿壘敲出深遠中外野飛球打到全壘打牆上緣，一開始判安打球。（記者陳逸寬攝）

申皓瑋。（記者陳逸寬攝）申皓瑋。（記者陳逸寬攝）

經過電視重播輔助判決，最終改判全壘打，味全一口氣拿下4分。（記者陳逸寬攝）經過電視重播輔助判決，最終改判全壘打，味全一口氣拿下4分。（記者陳逸寬攝）

不滿重播輔助判決改判大動作抗議，陳金鋒遭驅逐出場。（記者陳逸寬攝）不滿重播輔助判決改判大動作抗議，陳金鋒遭驅逐出場。（記者陳逸寬攝）

不滿重播輔助判決改判大動作抗議，陳金鋒遭驅逐出場。（記者陳逸寬攝）不滿重播輔助判決改判大動作抗議，陳金鋒遭驅逐出場。（記者陳逸寬攝）

不滿重播輔助判決改判大動作抗議，陳金鋒遭驅逐出場。（記者陳逸寬攝）不滿重播輔助判決改判大動作抗議，陳金鋒遭驅逐出場。（記者陳逸寬攝）

不滿重播輔助判決改判大動作抗議，陳金鋒遭驅逐出場。（記者陳逸寬攝）不滿重播輔助判決改判大動作抗議，陳金鋒遭驅逐出場。（記者陳逸寬攝）

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