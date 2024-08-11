奧運體操》就差4秒！美國女將切爾絲上訴成功的銅牌飛了

美國女將切爾絲的銅牌遭取消。（資料照，路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運進入最後一天賽事，體操獎牌得主出現變化，美國女將切爾絲（Jordan Chiles）在體操地板項目的銅牌遭取消，羅馬尼亞好手柏波蘇（Ana Barbosu）的獎牌則是失而復得。



切爾絲以預賽第3名晉級，決賽拿下13.666分、僅排在第5位，柏波蘇（Ana Barbosu）則是以13.700分排在第3名、羅馬尼亞馬內卡‧沃伊內亞（Sabrina Maneca-Voinea）同為13.700分，因執行分數較低排在第4位。

正當柏波蘇披著國旗慶祝到一半時，美國隊教練蘭迪（Cecile Landi）提出上訴，最後成功讓切爾絲的分數多了0.1分，一躍成為銅牌得主，柏波蘇則是直接淚灑現場。



這起爭議引起羅馬尼亞不滿，甚至抵制出席閉幕典禮，由於國際體操總會規定，教練必須在比賽結束1分鐘內提出上訴，羅馬尼亞體操協會隨後也向國際體育仲裁法庭申訴，經過檢視後，美國隊教練是在比賽後1分鐘4秒才提出，因此羅馬尼亞申訴成功，切爾絲的成績變回原本的13.666分。國際奧會稍早也宣布，銅牌將歸還給羅馬尼亞選手柏波蘇。

請繼續往下閱讀...

羅馬尼亞好手柏波蘇。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法