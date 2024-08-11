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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

巴黎前線》林郁婷奪金還不敢跟媽媽通話 怕控制不住

2024/08/11 18:37

駐法大使吳志中代表頒發總統賀電給林郁婷（左2）。（特派記者王元鴻攝）駐法大使吳志中代表頒發總統賀電給林郁婷（左2）。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕林郁婷為台灣代表團贏得2024年巴黎奧運壓軸的金牌，今天在台灣駐法國代表處，由大使吳志中代表頒發總統賴清德的賀電，代表處擠進許多粉絲，林郁婷說，一覺起來，感覺還是很不可思議，也還不敢跟媽媽聯絡，很怕彼此都難以承受巨大的情緒衝擊，不好收拾，也還不敢看留言。

吳志中代表頒發賴清德賀電給奪金的林郁婷，和女子拳擊66公斤級銅牌陳念琴，由體育署長鄭世忠代表致贈紅包，林郁婷說：「要留起來當傳家寶！」代表團由總領隊張煥禎致贈紅包，現場來了許多台灣選手支持者，還有法國台僑穿上滿滿台灣元素的服裝到現場，在林郁婷和陳念琴在代表處開起簽名會，賴總統隨後也和林郁婷視訊。

經過一夜沉澱，林郁婷表示，感覺還是很不可思議，她說：「這個夢做了很久，要達成需要付出的努力和經歷，不是三言兩語可以道盡，經歷了這一切，只有我和教練最清楚，要特別感謝教練所有的付出。」

林郁婷平淡地表示，和其他選手的互動都很好，並沒有感受到敵意，運動員在場上競爭，努力付出這一切，把最好的表現呈現給大家，對於先前的風風雨雨，過去就過去了，要向前看齊，希望未來能變得更好。

奪得金牌後，林郁婷還沒有跟在台灣的媽媽聯絡，林郁婷說：「怕媽媽在我面前一下會太激動，我會控制不住，先委託教練處理這份情緒，回去我們再好好擁抱。」林郁婷補充，現在也還不敢看粉絲的留言，不敢開社群媒體。

駐法大使吳志中代表頒發總統賀電給陳念琴（左2）。（特派記者王元鴻攝）駐法大使吳志中代表頒發總統賀電給陳念琴（左2）。（特派記者王元鴻攝）

駐法大使吳志中代表頒發總統賀電給林郁婷、陳念琴。（特派記者王元鴻攝）駐法大使吳志中代表頒發總統賀電給林郁婷、陳念琴。（特派記者王元鴻攝）

駐法大使吳志中代表頒發總統賀電給林郁婷、陳念琴。（特派記者王元鴻攝）駐法大使吳志中代表頒發總統賀電給林郁婷、陳念琴。（特派記者王元鴻攝）

法國台僑穿上滿滿台灣元素的服裝到現場。（特派記者王元鴻攝）法國台僑穿上滿滿台灣元素的服裝到現場。（特派記者王元鴻攝）

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