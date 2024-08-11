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巴黎奧運》20年來匈牙利第一人！ 古莉亞絲現代五項摘金破世界紀錄

2024/08/11 21:07

古莉亞絲今天在女子個人現代五項奪金，成為匈牙利20年來第一人。（法新社）古莉亞絲今天在女子個人現代五項奪金，成為匈牙利20年來第一人。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕23歲匈牙利好手古莉亞絲（Michelle Gulyas）今天在女子個人現代五項奪金，總分1461分成功刷新奧運和世界紀錄，這也是匈牙利本屆的第6面金牌。

現代五項是一種包含射擊、擊劍、游泳、馬術和跑步的多項目運動，加總得分決定名次，本屆共有18人進入決賽，古莉亞絲在馬術項目取得滿分300分的佳績，擊劍則是單項次佳的245分，游泳則是拿下286分，她在跑射聯項獲得630分，最終以總分1461分摘下金牌，法國女將克羅維爾（Elodie Clouvel）以1452拿下銀牌，生涯共累積2面，南韓成承民則是以1441分收下銅牌，成為南韓首位在此項目奪牌的選手。

古莉亞絲成為自2004年傳奇名將Zsuzsanna Voros 之後，首位在女子個人現代五項奪金的匈牙利選手，她以總分1461分刷新奧運和世界紀錄，打破義大利好手索泰魯（Alice Sotero）在去年歐洲運動會所創下的1443分的世界紀錄。

古莉亞絲今天在女子個人現代五項奪金。（歐新社）古莉亞絲今天在女子個人現代五項奪金。（歐新社）

古莉亞絲今天在女子個人現代五項奪金。（路透）古莉亞絲今天在女子個人現代五項奪金。（路透）

古莉亞絲今天在女子個人現代五項奪金。（歐新社）古莉亞絲今天在女子個人現代五項奪金。（歐新社）

古莉亞絲今天在女子個人現代五項奪金。（法新社）古莉亞絲今天在女子個人現代五項奪金。（法新社）

古莉亞絲今天在女子個人現代五項奪金。（路透）古莉亞絲今天在女子個人現代五項奪金。（路透）

古莉亞絲今天在女子個人現代五項奪金，成為匈牙利20年來第一人。（歐新社）古莉亞絲今天在女子個人現代五項奪金，成為匈牙利20年來第一人。（歐新社）

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