中職》千萬年薪對決！張育成砲轟王維中 隊史2000轟出爐

張育成敲出隊史第2000轟。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天賽前富邦悍將狀元郎張育成陷入19打數0安打的大低潮，面對味全龍先發左投王維中，上演千萬年薪重金對決，兩人生涯首度正面遭遇，首局張育成選到四壞保送，3局下第2打席擊出安打，終結連19打數未敲安的乾旱期。

5局下張育成更從王維中手中轟出2分砲，本季第4轟出爐，同時也是隊史第2000轟，對戰3次全數上壘，完全居上風；不過，味全強打吉力吉撈．鞏冠更猛，前3打席都轟出全壘打，成為隊史第2位單場三響砲的球員，第1人是1994年的洋砲坎沙諾。

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吉力吉撈首局轟兩分砲，3局上一出局滿壘情況下，他擊出中外野方向深遠飛球，原本打在全壘打牆黃線上判安打，後來經電視重播輔助判決改判滿貫砲，也讓大動作抗議的富邦總教練陳金鋒遭驅逐出場。

4局上吉力吉撈掃出兩分砲，前4局他就夯出3發全壘打，打下8分打點，破壞力相當驚人，前5局打完味全11：3大幅領先富邦，目前吉力吉撈以19轟躍居全聯盟第2。

張育成本季第4轟出爐。（記者陳逸寬攝）

張育成敲出隊史第2000轟。（記者陳逸寬攝）

張育成本季第4轟出爐。（記者陳逸寬攝）

張育成敲出隊史第2000轟。（記者陳逸寬攝）

王維中。（記者陳逸寬攝）

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