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奧運女籃》澳洲扳倒比利時勇奪銅牌 43歲傳奇老將傑克森寫紀錄

2024/08/11 20:17

澳洲女籃擊敗比利時收下銅牌。（路透）澳洲女籃擊敗比利時收下銅牌。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕澳洲女籃在巴黎奧運銅牌戰，靠著馬貝格（Ezi Magbegor）獨攬30分、13籃板，以85：81氣走比利時，相隔12年再度在五環殿堂收下獎牌。

兩隊今你來我往、戰得難分難捨，澳洲靠著惠特科姆（Sami Whitcomb）的壓哨三分彈上半場打完取得37：36些微領先，易籃後，澳洲一度將領先擴大至10分差，不過比利時隨即還以顏色，拉出一波14：3的攻勢，反倒帶著1分優勢進入決勝節，馬貝格末節攻守俱佳，單節上演2抄截，倒數1分17秒的兩罰俱中幫助澳洲取得81：75領先，終場4分差收下勝利。

馬貝格貢獻30分、13籃板、2抄截、3火鍋的全能數據，惠特科姆進帳14分、5助攻，比利時方面，范洛（Julie Vanloo）繳出26分、11助攻，梅塞曼（Emma Meesseman）挹注23分。

澳洲隊在1996年奪銅，2000、2004、2008年鍍銀，2012年奪下銅牌後，接下來兩屆皆無緣頒獎台，本屆在花都再拿下一面銅牌後，也讓陣中43歲老將傑克森（Lauren Jackson）收下生涯第五面奧運獎牌，高居歷史第2位。

比利時上屆東京奧運首度參賽拿下第7名，去年在歐洲盃一舉奪冠，本屆在小組賽靠著27分差大勝日本驚險晉級，在8強擊敗2016年里約奧運銀牌得主西班牙，隊史首闖4強，延長賽不敵法國後落入銅牌戰，雖最終無緣獎牌，已寫隊史新猷。

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