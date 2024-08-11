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中職》吉力吉撈狂掃3轟8打點 富邦悍將近8戰苦吞7敗

2024/08/11 20:57

吉力吉撈．鞏冠單場3響砲灌進8分打點。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕味全龍今天靠吉力吉撈．鞏冠單場3響砲，灌進8分打點，加上新秀張祐嘉生涯首轟的3分砲，用4發全壘打轟下全隊所有分數，最終味全就以11：6擊敗富邦悍將，吉力吉撈獲選單場MVP，悍將在8月8戰苦吞7敗，只進帳1勝，味全近5戰拿下4勝。

吉力吉撈前3打席依序敲出2分砲、滿貫砲、2分砲，其中3局上夯出中外野方向深遠飛球，球在中外野全壘打牆黃線上彈了兩下再落入場內，第一時間判定比賽進行中，後來裁判啟動主動審視權，透過「小房間」電視重播輔助判決，最終改判滿貫全壘打，富邦總教練陳金鋒出場大動作抗議遭裁判驅逐出場，本季陳金鋒接掌富邦兵符，已兩度因抗議判決被趕出場。

陳金鋒（左2）因抗議被驅逐出場。（記者陳逸寬攝）

4局下吉力吉撈轟出這場比賽第3支全壘打後，同個半局21歲的味全新人張祐嘉再夯3分砲，生涯首轟出爐，富邦狀元郎張育成不甘示弱，5局下轟2分砲，本季第4轟出爐，同時也是隊史第2000轟，但已無力挽救富邦敗局。

味全左投王維中先發5局被敲6安失3分拿下本季第3勝，富邦先發投手黃保羅只投2.2局，被敲8安埃3轟失9分都是責失承擔敗投，防禦率升至4.39。

張祐嘉生涯首轟出爐。（記者陳逸寬攝）

吉力吉撈．鞏冠單場3響砲灌進8分打點。（記者陳逸寬攝）

吉力吉撈．鞏冠單場3響砲灌進8分打點。（記者陳逸寬攝）

味全近5戰拿下4勝（記者陳逸寬攝）

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