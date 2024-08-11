晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》胡金龍生涯第3支再見安！ 統一橫掃樂天登下半季龍頭

2024/08/11 21:11

統一獅胡金龍（左3）擊出再見安打。（統一球團提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕老將胡金龍9局下代打建功，擊出生涯第3支再見安打，助統一獅以4：3氣走樂天桃猿，統一繼2日後重登下半季戰績首位，胡金龍本季首次獲選單場MVP。

統一1局下靠蘇智傑安打先馳得點，樂天5局上靠陳晨威高飛犧牲打追平，統一5局下靠許哲晏、陳傑憲相繼安打拿回領先，樂天6局上靠朱育賢轟出2分彈首次超前，統一6局下靠陳重廷、林益全、林岱安連續安打，讓兩隊打完6局二度戰成平手。

朱育賢（左）6局上轟出2分彈，助樂天桃猿首次超前。（樂天球團提供）

統一在第7、8局都能攻上壘包，攻勢卻都因為雙殺打被化解，9局下2出局眼看要進入延長賽，統一靠2保送與失誤攻佔滿壘，胡金龍抓陳冠宇第1球出棒結束比賽，他前次擊出再見安打是2019年9月3日，前次拿MVP是去年4月22日，陳冠宇繼2021年11月7日、9日後，生涯第2次連續2場後援登板都承擔敗投。

樂天今年首次在3連戰被橫掃，下半季戰績排名從第2跌至第5，只領先墊底的台鋼雄鷹0.5場，兩隊下週二（13日）在澄清湖交手，樂天若輸將取代台鋼單獨墊底。

統一由布雷克先發，用95球投6局失3分，樂天由威能帝先發，用110球投6局也失3分，兩隊都在第7局啟動牛棚，布雷克、威能帝都無關勝敗。林益全單場擊出2支安打，只差1支就達成生涯2000安。

胡金龍（右）擊出再見安打，與統一獅總教練林岳平擊掌。（統一球團提供）

統一獅胡金龍擊出再見安打。（統一球團提供）

統一獅林益全單場擊出2支安打，只差1支就達成生涯2000安。（統一球團提供）

陳晨威5局上擊出高飛犧牲打，助樂天桃猿追平比數。（樂天球團提供）

蘇智傑（右）1局下擊出安打，助統一獅先馳得點。（統一球團提供）

樂天桃猿威能帝投6局失3分，無關勝敗。（樂天球團提供）

統一獅布雷克投6局失3分，無關勝敗。（統一球團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。