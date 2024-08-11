中職》胡金龍生涯第3支再見安！ 統一橫掃樂天登下半季龍頭

統一獅胡金龍（左3）擊出再見安打。（統一球團提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕老將胡金龍9局下代打建功，擊出生涯第3支再見安打，助統一獅以4：3氣走樂天桃猿，統一繼2日後重登下半季戰績首位，胡金龍本季首次獲選單場MVP。

統一1局下靠蘇智傑安打先馳得點，樂天5局上靠陳晨威高飛犧牲打追平，統一5局下靠許哲晏、陳傑憲相繼安打拿回領先，樂天6局上靠朱育賢轟出2分彈首次超前，統一6局下靠陳重廷、林益全、林岱安連續安打，讓兩隊打完6局二度戰成平手。

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朱育賢（左）6局上轟出2分彈，助樂天桃猿首次超前。（樂天球團提供）

統一在第7、8局都能攻上壘包，攻勢卻都因為雙殺打被化解，9局下2出局眼看要進入延長賽，統一靠2保送與失誤攻佔滿壘，胡金龍抓陳冠宇第1球出棒結束比賽，他前次擊出再見安打是2019年9月3日，前次拿MVP是去年4月22日，陳冠宇繼2021年11月7日、9日後，生涯第2次連續2場後援登板都承擔敗投。

樂天今年首次在3連戰被橫掃，下半季戰績排名從第2跌至第5，只領先墊底的台鋼雄鷹0.5場，兩隊下週二（13日）在澄清湖交手，樂天若輸將取代台鋼單獨墊底。

統一由布雷克先發，用95球投6局失3分，樂天由威能帝先發，用110球投6局也失3分，兩隊都在第7局啟動牛棚，布雷克、威能帝都無關勝敗。林益全單場擊出2支安打，只差1支就達成生涯2000安。

胡金龍（右）擊出再見安打，與統一獅總教練林岳平擊掌。（統一球團提供）

統一獅胡金龍擊出再見安打。（統一球團提供）

統一獅林益全單場擊出2支安打，只差1支就達成生涯2000安。（統一球團提供）

陳晨威5局上擊出高飛犧牲打，助樂天桃猿追平比數。（樂天球團提供）

蘇智傑（右）1局下擊出安打，助統一獅先馳得點。（統一球團提供）

樂天桃猿威能帝投6局失3分，無關勝敗。（樂天球團提供）

統一獅布雷克投6局失3分，無關勝敗。（統一球團提供）

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