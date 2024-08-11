羽球》「奧運金牌不是一個人就能拿到」 南韓女單傳奇批安洗瑩不知感恩

安洗瑩（左）奪金後與方銖賢合影。（取自Instagram）

〔記者盧養宣／綜合報導〕南韓球后安洗瑩在巴黎奧運奪金後重砲批評南韓羽協，爭議持續延燒，該國前女單第一把交椅方銖賢認為後輩發言時機不佳，更認為羽協對安洗瑩已經相當照顧，直言「沒有國家隊選手不辛苦的。」



安洗瑩在巴黎奧運勇奪女單金牌，成為1996年方銖賢後南韓第一人，方銖賢此次擔任MBC電視台羽球項目球評，兩人在金牌戰後還在採訪區合影，頗有傳承意味，不過現在一切恐怕都變了調。



安洗瑩奪金後批評南韓羽協對選手傷勢管理不佳、訓練長期著重成績更好的雙打等問題，在南韓國內掀起不小的風波，方銖賢隨後在社群發文稱，「奧運金牌不是一個人就能拿到的，完全沒看到對教練、一起訓練的隊友表達感激之情」，暗指安洗瑩奪金後不知感恩，又掀起一波爭議。



方銖賢隨後受訪表示，安洗瑩在杭州亞運受傷後，帶傷在國際賽上陣很辛苦，不過她認為協會已經給予這位當家一姐很多照顧，南韓羽協從來沒有讓選手擁有個人教練，安洗瑩是第一人。



方銖賢認為，只要是披上國家隊戰袍的選手都很辛苦，「不是只有她一個人辛苦，所有人都一樣，我也是小小年紀就進入代表隊經歷這一切，難道是有人逼著我進國家隊嗎？」



方銖賢提到，協會其實已經特別照顧安洗瑩，她能理解拿到奧運金牌後，可能會想要推翻協會的不合理之處，或希望國家更照顧選手，但這樣的發言似乎忽略了教練與其他選手的辛苦，方銖賢對此深感惋惜。



方銖賢認為，安洗瑩在奪金的記者會做出「爆炸性發言」，掩蓋掉其他選手的表現與成績，她也強調，自己與協會沒有任何關係，「就個人而言，哪有選手不會對協會有一點不滿意，我在球員時期也會對協會的管理產生不滿，但既然那麼辛苦地在奧運風光拿下金牌了，回國好好整理想法後再接受採訪，不是更好嗎？」

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