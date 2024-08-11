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中職》「比賽要怎麼打下去？」 富邦一度醞釀罷賽抗議

2024/08/11 22:08

富邦領隊林華韋。（記者陳逸寬攝）富邦領隊林華韋。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕味全龍吉力吉撈．鞏冠今天在3局上擊出中外野飛球改判滿貫砲的爭議，富邦悍將總教練陳金鋒不但被裁判紀華文驅逐出場，同時，富邦教練團一度將場上所有球員召回休息室，差一點罷賽。

今天賽後富邦領隊林華韋表示，將球員召回休息室的動作，確實是有罷賽的可能，因為這樣改判，比賽要怎麼打下去，正確的判決，卻硬生生地被技術委員改成不正確的判決，後來教練團還是以大局為重，讓球員回到場上繼續比賽。

對於「小房間」改判滿貫砲，林華韋強烈不滿，他表示，非常遺憾，一場比賽卻發生這種事情，在有影帶檢視的情況下，技術委員做出不正確的改判，球團表達嚴重的抗議，雖然聯盟有說法，但影片非常明顯，「到底技術委員有無檢核機制？」

林華韋強調，電視重播輔助判決一定要在證據非常充分的條件下，才會進行判決，但怎麼看都沒有充分證據改判，「為什麼還會出這樣的差錯呢？我覺得不可思議。」

林華韋說，球團會提出申訴，不過大家都非常清楚，申訴對已經完成的比賽一點幫助都沒有，只能透過申訴手段，希望未來能做得更好，不要再發生類似事件。

對於重播影片，林華韋認為，技術委員的說法無法說服球團，因為太模糊了，那顆球是角度非常大的高飛球，球團也請同仁到中外野全壘打牆檢視，牆離階梯非常遠，如果有碰到階梯讓它方向改變，實際上是不可能的，應該是違反物理性，但卻這樣發生了。

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