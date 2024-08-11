奧運霹靂舞》求學時找藉口上廁所偷練舞 加拿大韓裔B-Boy奪金感動落淚

27歲韓裔加拿大好手菲力普．金在巴黎奧運男子霹靂舞項目摘金。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕27歲韓裔加拿大好手菲力普．金（Philip Kim）在巴黎奧運男子霹靂舞項目，技壓各國舞者奪冠，成為奧運史上第一位，也可能是最後一位男子霹靂舞金牌得主。

菲力普出生於多倫多，雙親都是韓國人，11歲那年在溫哥華美術館前的廣場看到當地舞團「Now or Never」表演後深受著迷，幾個月後，該舞團的一名舞者到他的小學開授霹靂舞課程，自此開啟菲力普的習舞之路。

請繼續往下閱讀...

上了中學後，菲力普常在上課時找藉口跟老師說要去上廁所，但其實是偷跑去走廊練舞，然而來自亞洲移民家庭，要說服父母並不容易，「他們放棄了很多才來到加拿大，這不是他們想看到的。」

18歲那年，菲力普在洛杉磯的「Red Bull BC One」大賽拿到冠軍，更加堅定繼續這條路的決心，回家告訴父母決定在大一這年休學，雙親也同意了，「他們決定給我幾年的時間證明自己。」

菲力普比賽的藝名是「Phil Wizard」，由來與他的舞團名稱有關，他過去常被稱為「那個來自巫師舞團的菲力普（Phil from the Wizards crew）」，久而久之就以這個簡稱當作藝名。

27歲韓裔加拿大好手菲力普．金在巴黎奧運男子霹靂舞項目摘金。（美聯社）

菲力普在2022年打敗超過250位舞者勇奪WDSF世界霹靂舞錦標賽冠軍、2023年再收下一面銀牌，並在去年於智利舉行的泛美運動會奪金，搶下奧運資格。

菲力普今在協和廣場舉行的奧運首見賽事過關斬將，決賽以3：0擊敗地主希望丹尼（Danis Civil），在這項必須結合創意、技術、個性、表現和音樂等元素的新興項目抱走冠軍，由於2028年洛杉磯奧運還不確定是否會有霹靂舞，衛冕成為未知數。

菲力普奪冠後在頒獎台與受訪時都不禁潸然淚下，感動擁抱當初願意放手讓自己闖蕩的雙親，他說，「壓力太大了，我昨天哭得很慘，因為真的很害怕。有太多壓力與期望，我很高興我辦到了，最重要的是，我很高興我很享受這場比賽，今天真的玩得很開心，對我們而言，這是創造歷史的一刻。」

霹靂舞從紐約街頭走上奧運舞台，菲力普說，希望可以藉此打開一扇門，「我把我的一生奉獻於此，今天我們所有人居然可以在這裡同場較勁，這是一項被低估的運動。」

27歲韓裔加拿大好手菲力普．金在巴黎奧運男子霹靂舞項目摘金。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法