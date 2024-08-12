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奧運拳擊》超台應援！正妹聲援林郁婷 羅馬拼音喊「恁祖媽 is Girl」

2024/08/12 00:15

一名女子以羅馬拼音寫出台味與霸氣兼具的口號「恁祖媽is girl！」替連日來飽受汙衊與質疑的林郁婷宣洩怨氣。（圖翻攝自「神童鄭雅方」臉書）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷11日奪得巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌，不少台灣人為之振奮。在金牌戰開始前，一群替我國健兒應援的台灣人特地製作手板、文宣替林郁婷加油，還有一名女子以羅馬拼音寫出台味與霸氣兼具的口號「恁祖媽 is girl！」替連日來飽受汙衊與質疑的林郁婷宣洩怨氣，不少網友看完笑翻並大讚，直呼是「最狂應援」！

林郁婷去年在沒有證據和檢測報告公開的情況下，單方面被國際拳擊總會（IBA）取消世錦賽資格，今年巴黎奧運其生理性別再被拿出來炒作，加上《哈利波特》作者JK羅琳跳出來質疑，致使該爭議受到國際關注。不過林郁婷絲毫不受影響，一路過關斬將，更於台灣時間11日凌晨在女子拳擊57公斤級金牌戰上力挫波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），一舉奪金。

主播鄭雅方今天在臉書分享一段影片，可以看到一群台灣人揮舞著國旗和中華隊奧會旗聚集在一起，準備進場為林郁婷加油。有不少人準備創意手板和文宣，一起高喊「林郁婷，我愛妳！」其中一名據稱是位空服員的正妹在自製文宣上以羅馬拼音寫上「Lin zhu ma is Girl」，對著鏡頭霸氣喊出口號「恁祖媽 is girl！」

鄭雅方直呼，「這開場後勁太強，獲選為巴黎奧運最狂應援！台灣人在國外的團結力，真的是不可思議到無法形容的那種，喜歡這樣的你們，義無反顧的支持著這些價值！」

影片曝光，網友笑翻說，「恁祖媽 is girl真的太有power了！帥啦！我喜歡！」、「不得不給這位女生100個讚，這個梗太給力了」、「台式夠嗆！讚啦！」、「這文宣，簡單夠嗆」。

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