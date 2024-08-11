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奧運籃球》詹皇見證！美國女籃1分險勝地主法國 61連勝完成8連霸

2024/08/11 23:27

威爾森（9）。（美聯社）威爾森（9）。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕已經拉出60連勝的美國女籃今晚在巴黎奧運金牌戰陷入苦戰，在第三節甚至落後10分，且第四節還跟對手打得難分難捨，還好兩屆WNBA年度MVP威爾森（A'ja Wilson）及庫柏（Kahleah Copper）關鍵時刻發揮價值，美國最終以67：66打敗法國，有驚無險完成61連勝，收下8連霸。

美國隊自1992年巴塞隆納奧運4強後就不曾輸球，並在1996年亞特蘭大奧運奪金，迄今在五環殿堂豪取60連勝。至於法國本屆擁有主場優勢，繼2012年倫敦奧運再度挺進金牌戰，但法國上次和美國爭金輸36分。

法國此仗挾著主場優勢，尤其防守強度更是壞了美國的攻擊節奏，地主上半場跟衛冕軍打成25：25。

法國第三節先打出10：0攻勢，雙位數落後的美國靠普朗（Kelsey Plum）投進三分球突破得分荒，也是她們此仗第1顆三分球，接著普朗再飆進三分彈，加上地主開始找不到籃框，衛冕軍趁勢反擊，關鍵人物是WNBA射手優涅思庫（Sabrina Ionescu）上場改變節奏，且兩屆WNBA年度MVP威爾森在禁區展現威脅，衛冕軍前三節打完45：43領先。

法國第四節還是帶給美國極大壓力，兩隊最後3分45秒打成55：55平手，威爾森中距離出手彈框而進，加上庫柏利用切入搶分，衛冕軍以62：59領先，但威爾森關鍵時刻發生走步，法國威廉絲（Gabby Williams）砍進三分球，還投進壓哨球，但她踩在三分線上無緣扳平，美國驚濤駭浪之中贏得勝利。

威廉絲（右）。（路透）威廉絲（右）。（路透）

威爾森21分、13籃板，庫柏12分進帳，普朗挹注12分，美國此仗三分球12投僅中2，成為苦戰主因，至於法國此仗表現最好是威廉絲（Gabby Williams）攻下19分，可惜未能替男籃復仇。

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