2024全民運在屏東 超搶手六大郵輪巴士遊程第二波開放報名

安坡童玩王國「勇士秘境探險去」遊程。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府為迎接2024年最大盛事「全民運動會」，全新規劃六條CP值超高的主題郵輪巴士觀光遊程，分兩波推出；第一波3條遊程上月（7月）底開賣後大受好評、幾乎班班客滿，第二波即日起正式開賣另3條遊程，並加碼推出選手9折優惠，縣府邀請全國旅客及參賽選手一起來踩線體驗。

屏東縣政府今天（14日）表示，全民運郵輪巴士第一波開賣後，銷售狀況非常熱烈，不到一週體驗屏南半島的「琅嶠牡丹尋訪記」有4梯次已全數完銷、夏日消暑的「二峰圳人文走讀」路線也僅剩少數名額，已開行3梯次的親子旅遊首選「好屏童樂趣郊遊」搭上遊程贈送的特色伴手禮提袋超吸睛，讓旅客愛不釋手直呼太超值，連帶對其他3條路線也有超高詢問度。

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屏縣府交旅處表示，延續好評，縣府自即日起開賣第二波遊程，包含大人小孩最期待的安坡童玩王國探險「勇士秘境探險趣」、暢玩東港大鵬灣及享受絕美教堂下午茶的「港邊走走尋秘趣」，以及體驗龍膽石斑餵食及精緻飯湯的「一日漁夫旅行趣」，每條路線價格千元有找，內容包含在地特色午餐、DIY、深度導覽解說、超值伴手禮等豐富體驗，帶領遊客走讀屏東私房景點。

交旅處說明，6條郵輪巴士於8月至10月間登場，週週都有精彩遊程，每款主題遊程各有6個梯次，每梯次限量40人，價格則依遊程不同每人費用為699元至899元，本次開賣再加碼全民運選手優惠，選手本人報名參加任一遊程，前100名即享九折優惠，優惠及報名資訊詳情可至屏東旅行社網站：https://www.fun2tw.com/ 查詢。

「一日漁夫遊行趣」有澎湃海味飯湯套餐可大快朵頤。（屏東縣政府提供）

「港邊走走尋秘去」遊程探訪大鵬灣絕美海上教堂。（屏東縣政府提供）

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