MLB》三響砲包辦全隊分數締神紀錄！賈吉讚索托「最偉大的打者」

賈吉與索托。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基強打索托（Juan Soto）在今天對上白襪的比賽中，上演生涯首度單場三響砲，幫助洋基以4：1獲勝，同時自己也寫下隊史特殊紀錄。對於索托的瘋狂表現，就連「法官」賈吉（Aaron Judge）也忍不住讚嘆，「他是最偉大的打者。」

索托首打席擊出滾地出局，接著連3打席都開轟，第5打席選到四壞保送無緣四響砲。索托此役4打數3安打都是全壘打，灌進4分打點，也包辦全隊分數，根據數據顯示，索托是隊史第4位單場3轟以上，且包辦全隊分數的打者。

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「我希望大家都敢挑戰索托。」談到索托最後選到保送無緣四響砲，賈吉說道，「他做了該做的事，把機會交給下位打者，這就是他。這也是為何他是現今最偉大的打者，你把球投進好球帶，他會給你重傷害；但你不投給他打，他會讓下個人去發揮。」

不過索托對於賈吉的說法有所意見，「我會說他才是世上最強打者，看看他的數據，他真的強得令人難以置信。他讓我的工作變得更輕鬆，有讓我有更好的進攻機會，當你在這種打者的前面打擊時，你知道你可以看到好球，他才是最偉大的。」

索托本季出賽117場，打擊三圍.306/.434/.608，攻擊指數1.042，累積33轟、86分打點；賈吉本季出賽119場，打擊三圍.332/.466/.699，攻擊指數1.165，貢獻42轟、107分打點。

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