晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》三響砲包辦全隊分數締神紀錄！賈吉讚索托「最偉大的打者」

2024/08/14 17:03

賈吉與索托。（今日美國）賈吉與索托。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基強打索托（Juan Soto）在今天對上白襪的比賽中，上演生涯首度單場三響砲，幫助洋基以4：1獲勝，同時自己也寫下隊史特殊紀錄。對於索托的瘋狂表現，就連「法官」賈吉（Aaron Judge）也忍不住讚嘆，「他是最偉大的打者。」

索托首打席擊出滾地出局，接著連3打席都開轟，第5打席選到四壞保送無緣四響砲。索托此役4打數3安打都是全壘打，灌進4分打點，也包辦全隊分數，根據數據顯示，索托是隊史第4位單場3轟以上，且包辦全隊分數的打者。

「我希望大家都敢挑戰索托。」談到索托最後選到保送無緣四響砲，賈吉說道，「他做了該做的事，把機會交給下位打者，這就是他。這也是為何他是現今最偉大的打者，你把球投進好球帶，他會給你重傷害；但你不投給他打，他會讓下個人去發揮。」

不過索托對於賈吉的說法有所意見，「我會說他才是世上最強打者，看看他的數據，他真的強得令人難以置信。他讓我的工作變得更輕鬆，有讓我有更好的進攻機會，當你在這種打者的前面打擊時，你知道你可以看到好球，他才是最偉大的。」

索托本季出賽117場，打擊三圍.306/.434/.608，攻擊指數1.042，累積33轟、86分打點；賈吉本季出賽119場，打擊三圍.332/.466/.699，攻擊指數1.165，貢獻42轟、107分打點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中