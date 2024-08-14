MLB》下半季OPS高達1.026！道奇拉克斯曝背後功臣是大谷翔平

拉克斯。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以7：2擊敗釀酒人，收下5連勝。除了大谷翔平敲出本季第37轟以外，上半季表現不佳的游擊手拉克斯（Gavin Lux）今天也扛出2分砲，下半季的他狀況火燙，他受訪也指出背後功臣就是大谷。

拉克斯今年從右腳前十字韌帶傷勢回歸，不過他在上半季表現掙扎，4月打擊率僅0.175，上半季打完僅0.213。回顧當時的狀況，拉克斯分析，「當時我總是被逼到2好球，感覺自己變得有些消極。現在我更專心進攻，努力帶給對手傷害。」

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拉克斯下半季的表現開始急速升溫，明星賽後拉克斯曾入選過單週MVP，而他下半季打擊率高達0.347，敲出4轟、17分打點，攻擊指數來到1.026。本季整體打擊三圍目前為.242/.301/.364，攻擊指數0.664。

對於自己的好表現，拉克斯透露，自己經常在休息區向大谷詢問對方投手的球路和軌跡，「他總是能精確掌握情況，這讓我上場打擊時，能提前預想對方會投出什麼樣的球。」、「他是世上最棒的選手，所以每當他給出建議，我都會仔細聆聽，而他的判斷總是很準確。」

拉克斯出生於威斯康辛州基諾沙郡，距離密爾瓦基釀酒人主場僅1小時不到的車程。今天有大約30名親朋好友來到現場替拉克斯加油，他也不負重望在4局上敲出2分砲，「能在親友面前擊出這支全壘打，真的很特別。」

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