中職》台鋼吳念庭澄清湖球場踩到寶特瓶 運發局：究責扣罰維護廠商！

台鋼鷹隊球星吳念庭澄清湖棒球場踩到寶特瓶，運發局強調究責扣罰維護廠商。（記者李惠洲攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市澄清湖棒球場硬體設施繼台鋼雄鷹總教練洪一中曾被關在地下室停車場，昨晚例行賽第9局上，又被台鋼雄鷹球員吳念庭在靠近二壘附近的紅土踩到寶特瓶，工作人員雖很快地就將寶特瓶迅速移走，球場維護再度引起議論，運動發展局今表示將針對場地人員究責懲處，並依照契約對場地維護廠商進行缺失扣罰。

球員在比賽過程中鞋底很容易沾黏紅土，所以會習慣性將腳底的紅土踢掉，昨晚比賽進行至九局上半時，台鋼雄鷹球員吳念庭站在靠近二壘附近的紅土，正在踢掉腳上所沾黏的紅土時，突然踩踢到不明突起物品，仔細一看竟是一個「寶特瓶」。

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運發局今天回應說明指在每場球賽前，皆會同球場養護廠商人員及中職聯盟人員三方進行場地確認，針對這次寶特瓶事件，運發局會針對場地人員究責懲處，並依照契約對場地維護廠商進行缺失扣罰。

運發局將持續與中職聯盟、球團、養護團隊強化場地巡檢機制，以確保場地安全，避免再發生類似事件影響球賽及球員安全。

台鋼鷹隊球星吳念庭澄清湖棒球場踩到寶特瓶，運發局強調究責扣罰維護廠商。（記者李惠洲攝）

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