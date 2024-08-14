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武術》宣布退役後對手很哀怨 孫家閎希望再拚名古屋亞運

2024/08/14 16:50

孫家閎。（記者盧養宣攝）孫家閎。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣武術好手孫家閎去年杭州亞運無緣獎牌，一度考慮退役，只是做出決定後仍難忘在舞台上的感覺，如今希望再給自己一次機會，有望再戰名古屋亞運。
 
28歲的孫家閎去年在成都世大運為台灣奪下1金1銀，成為亞運奪牌熱門人選，不過在男子太極拳太極劍全能項目於太極拳項目發生失誤，最後以第8名作收，無緣頒獎台後淚灑現場，一度決定告別國際賽舞台。
 
不過孫家閎沉殿之後，去年11月在美國世界武術錦標賽又為台灣拿下一面男子太極拳銀牌，今出席中華民國體育運動總會舉辦的「2024武動全能體育嘉年華」發布記者會，會後受訪表示，自己仍非常嚮往在賽場上的感覺，希望能再戰下屆名古屋亞運，「每次的出場都能帶出新的作品，那種感覺是很難被取代的。」
 
孫家閎透露，宣布退役時很多對手都相當驚訝，「真的是很神奇的一件事，考慮退役後哀怨的都是我的對手跟他們的教練，他們覺得我怎麼會在技術還在巔峰時就想退下來。」
 
孫家閎坦言，杭州亞運的失利難免留下遺憾，而他的下一步將是10月的橫濱世界盃，接下來就是且戰且走，因為要達到亞運的目標前，勢必還有很多難關，「身為選手的本分就是必須不斷向上提升，希望能有更多突破。」

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