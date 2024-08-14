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羽球》南韓球后安洗瑩長年遭職場霸凌 韓媒踢爆國家隊陋習

2024/08/14 17:37

安洗瑩。（資料照，美聯社）安洗瑩。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓球后安洗瑩在巴黎奧運勇奪羽球女單金牌後，重砲抨擊南韓羽協的疏失與不公平對待，引起軒然大波，安洗瑩之後更以傷病為由不參加本月的日本、南韓公開賽，被外界視為此舉是槓上羽協。南韓電視台《SBS》今天也獨家爆料，安洗瑩在入選國家隊的7年間飽受體育界舊時代的陋習之苦。

南韓電視台《SBS》報導指出，現年22歲的安洗瑩在這7年以來都是南韓國家隊年紀最小的成員，「學妹學姊制」階級十分嚴明，所以她被迫幫學姐修補斷裂的球拍拍線，還要幫忙打掃她們的房間，甚至還要替部分學姐洗衣服，安洗瑩坦言這些雜務，導致她在訓練完之後無法好好休息。

據報導指出，安洗瑩的家人在今年2月就曾與南韓羽協對此進行談話，要求讓安洗瑩回到所屬職業球隊進行復健，並安排專任教練，同時也要求改善國家隊選手村的生活條件等問題。羽協在了解情況後，將安洗瑩以及家人的建議都轉達給國家隊，但收到的回覆是，他們無法立即解決這些問題，只能逐步改善。

所以安洗瑩在奪下巴黎奧運羽球女單金牌之後，爆炸性言論其來有自，回國後痛批南韓羽協對選手傷勢管理不佳，以及資源分配不均，更看重雙打選手等弊端，揚言退出國家隊，日前更宣布因傷不參加本月的日本以及南韓公開賽，爭議持續延燒。

安洗瑩。（資料照，歐新社）安洗瑩。（資料照，歐新社）

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