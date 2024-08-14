劉柏君：盼林郁婷成國際奧會安全防衛官 推廣運動員保護

為我國拿下史上首面奧運拳擊金牌台灣女兒林郁婷，接受教育部邀請擔任國家公益大使，將推動反霸凌工作。（資料照，記者姚介修攝）

〔記者陳昀／台北報導〕為我國拿下史上首面奧運拳擊金牌台灣女兒林郁婷，先前無端遭IBA（國際拳總）及JK羅琳質疑性別，回國後接受教育部邀請擔任國家公益大使，將推動反霸凌工作；據轉述，台灣首位棒球女裁判劉柏君今在民進黨中常會上表示，國際奧會一直在推廣保護運動員免於騷擾虐待等運動權，希望林郁婷進一步成為「國際奧會安全防衛官」，希望政府予以協助。

雖然國際奧會（IOC）多次發聲力挺、證明林郁婷清白，但巴黎奧運賽事期間，IBA（國際拳總）、JK羅琳無憑無據提出連番質疑，甚至對手還在賽場上對林郁婷比出帶有歧視意涵的「X」手勢，但林郁婷無畏這些紛擾，仍在擂台上以實力證明自己，也為我國拿下首面奧運拳擊金牌，一回國就被邀請擔任國家公益大使，推動反霸凌工作。

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財團法人運動好事協會創辦人劉柏君今天受邀以「從獎牌到全民運動：體育運動新挑戰」為題專案報告。據轉述，劉柏君提到，國際奧會一直在推廣「Safe Sport」的觀念，確保運動員能在安全的環境中運動，避免在運動中被騷擾、虐待之安全保護的重要性，林郁婷的經驗和這項精神非常符合。

據轉述，劉柏君認為，我國找林郁婷當反霸凌大使很好，也希望林進一步和世界分享經驗，希望中華奧會以官方管道推薦林郁婷到國際奧會取得認證，進而成為安全防衛官（IOC Safeguarding Officer），美國還有運動大使計畫，建議政府也予以協助，台灣優秀的運動員將是最好的外交官。

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