田徑》13歲奪金獲封「新北小紀政」 跨欄新星林子婕對光環有超齡想法

林子婕。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕來自新北明德國中的田徑新星林子婕，今年在全運會100公尺跨欄項目打破大會紀錄，隨後又在墨西哥的國際少年運動會摘金，被冠上「最速國中生」、「新北小紀政」等名號，不過年僅13歲的她對於光環有超齡想法。



林子婕在接觸跨欄還不滿一年之下，在今年4月的全中運國女組100公尺跨欄決賽跑出13秒80、打破大會紀錄，成為史上最速國中生，7月在墨西哥舉行的國際少年運動會，生涯首場國際賽就以11秒86抱回80公尺跨欄金牌，獲封「新北小紀政」。



林子婕今出席中華民國體育運動總會舉辦的「2024武動全能體育嘉年華」發布記者會，會後分享生涯首場國際賽的經驗，表示到墨西哥比賽看到許多外國選手都比自己高大不少，讓目前身高162公分的她相當震撼，也希望能藉由調整飲食與睡眠，提升自己的身體條件。



對於獲封「新北小紀政」，林子婕態度淡定，她說，很開心大家對自己有這麼高的期望，但其實不會太在意外界的想法，「別人怎麼說，對我來說都沒有太的影響。」



林子婕表示，三峽國小時期的教練、同時也曾是全國男子撐竿跳高紀錄保持人的謝佳翰，在訓練時常常會針對心理層面進行提點，教會自己如何不害怕上場、專注在眼前的跑道。



林子婕視100公尺跨欄名將張博雅為榜樣，此次巴黎奧運也有關注前輩的賽事，被問及是否也想登上奧運，她的回答相當實際：「每個運動員一定都會想要以奧運為目標，但那是很遠的目標，我現在的目標是在100公尺跨欄的紀錄持續突破、400公尺跨欄的成績可以更好。」

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