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羽球》突然說再見措手不及！BWF官網讚賞何冰嬌最大特質：將永被想念

2024/08/14 19:21

何冰嬌。（資料照，路透）何冰嬌。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕歷經10年生涯以來的最高峰後，中國27歲羽球女單好手何冰嬌突然宣布退出國家隊。BWF官網撰文回首何冰嬌的生涯，同時點出她在場上使她成功的最大特質。

BWF官網指出，何冰嬌長期被同輩選手的光芒給蓋過，特別是陳雨菲，今年在巴黎奧運終於迎來生涯最精彩的一刻，闖進決賽對決南韓球后安洗瑩，並摘下銀牌，然而卻在這時急流勇退，似乎有些違反常理。

何冰嬌在本屆奧運另一亮眼，是她在4強碰上對手瑪琳（Carolina Marin）意外傷退，讓她闖進決賽，但她顯然沒有感到勝利的喜悅。最後在頒獎台上，手中也特別拿著西班牙徽章向瑪琳致意，也讓瑪琳心懷感激。

類似的情況同樣發生在上屆東京奧運，何冰嬌在16強碰上華裔美籍張蓓雯，結果張蓓雯因阿基里斯腱受傷退賽，每當想起這一幕，何冰嬌仍會不禁流淚。BWF官網直言，何冰嬌的敏感、溫和的性格和對事物的好奇心，或許是她場下最突出的特質。

在場上，何冰嬌的打法與典型中國頂尖選手不同，左手持拍的她更依靠精湛的技巧與步伐取勝，而非力量或穩定性。儘管她的球技可能讓她生涯對上戴資穎、瑪琳和山口茜的頂尖勁敵時居於劣勢，但她仍經常挺進巡迴賽4強與決賽，尤其2022年為生涯年，分別在德國公開賽、南韓大師賽、丹麥公開賽與法國公開賽奪冠。

BWF官網表示，何冰嬌可以自豪回顧自己10年生涯，她早在2014年世青賽展露頭角奪下亞軍，更在同年青年奧運奪冠。進入成年賽事後，何冰嬌幫助中國隊拿下2座蘇迪曼盃混合團體賽冠軍，和2座優霸盃女子團體賽冠軍。何冰嬌還有2面世錦賽銅牌，同時也時常維持世界前10的常客。

BWF官網總結，何冰嬌在場上和場下都是羽球很棒的代表人物，她從質疑裁判的判決，也不會利用心理戰術或玩弄口舌，始終抱持著禮貌與謙遜的態度，將永遠被深深地想念。

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