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巴黎奧運》人口14億印度零金！聖露西亞、瓜地馬拉等4小國都奪首金

2024/08/14 18:37

印度巴黎奧運僅收下1銀、5銅。（資料照，美聯社）印度巴黎奧運僅收下1銀、5銅。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣邦交國聖露西亞、瓜地馬拉和波扎那、多米尼克，4個國家人口加總大概只有391.4萬人，在巴黎奧運的表現令人驚艷，合計收下4金、2銀、1銅。

人口18萬的聖露西亞，靠艾爾芙蕾德（Julien Alfred）在田徑女子100公尺力壓群雌，勇奪首面金牌，也在200公尺奪銀。至於瓜地馬拉由魯阿諾（Adriana Ruano）在射擊女子不定向飛靶奪金，以及男子不定向飛靶由41歲的布羅（Jean-Pierre Brol）摘銅。

人口僅7.4萬的多米尼克位於中美洲加勒比海的島國，誕生國家首位奧運金牌得主拉馮德（Thea LaFond），她在田徑女子三級跳遠以15公尺02奪金，她也希望能藉由這面金牌讓多米尼克更重視體育，之後的選手可以不用像她一樣得到美國進行訓練。

波札那約有263萬人口，過去總是無緣奧運金牌，本屆在田徑場大放異彩，關鍵是21歲的特博格（Letsile Tebogo）橫空出世，他在田徑男子200公尺奪金，也在1600公尺接力率隊奪銀牌，他們跑出2分54秒53僅差金牌美國隊0.1秒，躍居史上第3塊，成為奧運史上最強的銀牌。

相較於4個小國家都摘金牌，14億人口的印度看到應該很不是滋味，他們砸大錢讓選手參加奧運，結果只換來1銀、5銅。

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