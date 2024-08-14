籃球》台灣史上第8位NCAA好手 旅美新星黃宙騏持續往下一目標邁進

武動全能體育嘉年華發布記者會，林子婕（左起）、黃宙騏、孫家閎。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕巴黎奧運落幕，台灣代表團這次帶回2金5銅的好成績，全民運動與競技運動同樣重要，中華民國體育運動總會將於9月7日於國立臺北教育大學舉辦「2024武動全能體育嘉年華」，邀請全民一同動起來。



中華民國體育運動總會今邀請三位運動好手，包括世大運武術金牌孫家閎、旅美籃球好手黃宙騏以及13歲田徑新星林子婕，共同為「武動全能體育嘉年華」揭開序幕，希望屆時民眾能以武會友，享受運動樂趣。



會長葉政彥表示，去年在高雄鳳山舉行的全國武藝群俠會暨體育嘉年華獲得不少好評，今年移師台北，配合9月9日國民體育日政策，鼓勵民眾不論年齡，都應該維持每天運動的良好習慣，「運動久久、健康久久」。



今年活動以「活力」、「夢想」為主題，3位站台的運動好手也分享自己在運動這條路上的初衷與動力，去年世大運為台灣勇奪金牌的武術好手孫家閎，3歲受到李連杰啟蒙、8歲正式踏上習武之路，他自認起步比別人晚，因此也必須加倍努力。



13歲的跨欄新星林子婕今年在全中運國女組100公尺跨欄決賽跑出13秒80、打破大會紀錄，成為史上最速國中生，她提到，自己在練習與比賽時都努力保持相同心態，也認為打破紀錄是在田徑這條路上向前邁進的動力。



黃宙騏畢業自籃球名校金華國中，國中畢業後就赴美，現效力於NCAA一級猶他大學，是台灣史上第8位進入美國大學一級籃球聯盟的好手，他指出，身為運動員就是每個階段都要設立自己的目標，包括小學時目標進入金華國中，隨後也下定決心往國外發展，現在則是希望往職業聯賽邁進。



「2024武動全能體育嘉年華」9月7日活動當天將有兒童田徑、三分球投籃大賽等多項活動，是場適合全家大小各年齡層的體育嘉年華，另為實踐全民運動理念，現場將設置多項民眾較少有機會接觸運動項目體驗，期待透過這些活動，不僅能讓大家更認識不同的運動項目，在體驗互動的過程中，同時還能增進親子間感情。



此外，為順應運動科技領域蓬勃發展，現場將配合此次活動主軸推廣運動項目「武術」，設計出科技武術打擊訓練、敏捷反應訓練及網球、拳擊、桌球等，最受歡迎的VR實境體驗運動項目供民眾體驗，享受運動帶來的樂趣。

武動全能體育嘉年華發布記者會，林子婕（左起）、黃宙騏、孫家閎。（記者盧養宣攝）

武動全能體育嘉年華發布記者會。（記者盧養宣攝）

武動全能體育嘉年華發布記者會。（記者盧養宣攝）

武動全能體育嘉年華發布記者會。（記者盧養宣攝）

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