MLB》使出「霸王肘」獲觸身上壘！海盜交易來的前洋基工具人遭炎上

凱納法利法。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕海盜在交易大限前向藍鳥換來前洋基工具人凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa），而他在今天對上教士的比賽中遭到觸身球保送，然而他獲得觸身球的方式，卻引來美國球迷與媒體的批評。

凱納法利法在7局上面對教士後援右投亞當（Jason Adam），第一顆球就是一顆近身橫掃滑球，不過距離觸身球似乎還有一小段差距，只見凱納法利法使出「霸王肘」，球削過他的左手護具形成觸身球，凱納法利法輕鬆站上一壘。

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然而凱納法利法這樣的行為卻引來批評，許多美國球迷紛紛在X上轉發影片並痛批：「我們必須譴責這種行為，這就像棒球界的假摔」、「如果是我在投手丘上，我下個動作就是牽制一壘然後故意往他肋骨砸」、「這應該直接判出局」、「毫無羞恥心」

美媒《體育畫刊》也撰文指出，凱納法利法獲得了大聯盟本季最遜的觸身球保送。而凱納法利法在這場比賽3打數0安打，還吞下2K，僅靠著這個觸身球保送上壘，中場海盜也以0：3遭到教士完封，吞下9連敗。

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