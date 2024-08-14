中職》瑪仕革斯滿貫砲 味全終止對戰統一6連敗

味全8:2勝統一。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕味全龍郭郁政力投本季新高的6局只失2分，瑪仕革斯轟出滿貫砲，8:2擊敗統一獅，終止對戰6連敗。

郭郁政第一局被擊出4支安打失2分，之後有效壓制統一打擊，2至6局只被擊出3支安打，沒有再被上過得點圈，上半季一勝難求的郭郁政，最近連兩場先發都勝投。

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味全龍先發投手郭郁政。（記者廖耀東攝）

統一第1局就發動攻勢，開路先邱智呈擊出二壘打，蘇智傑安打先馳得點，林安可和潘傑楷連續安打再下一城，2:0領先。

味全第4局展開反攻，靠著四壞球和劉基鴻、劉俊緯安打，2出局攻佔滿壘，張祐嘉安打連得2分追平比數，中斷統一先發投手胡智爲的連續8局無失分。

今天重返一軍的統一潘威倫，第6局1出局、壘上無人時登板中繼，被擊出1支安打無失分，第7局續投，被王順和、李凱威和陳品捷連續安打失1分，統一換上陳韻文，吉力吉撈安打再得1分，味全4:2超前。

第9局味全2出局攻佔二、三壘，統一故意保送吉力吉撈，被瑪仕革斯轟出生涯第1支滿貫全壘打，將比數拉開到8:2。

味全龍張祐嘉。（記者廖耀東攝）

統一獅先發投手胡智為。（記者廖耀東攝）



統一獅打者林益全2000安達陣。（記者廖耀東攝）

陳品捷從統一潘威倫手中敲出帶有致勝打點的安打。（記者廖耀東攝）

味全瑪仕革斯敲出滿貫砲。（記者廖耀東攝）

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