中職》台鋼兩度錯失逆轉契機 樂天驚險終止4連敗

黃子鵬。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕樂天桃猿昨團隊僅2安打並敗給台鋼雄鷹，今天雙方再戰，桃猿隊先發投手黃子鵬投5.2局失1分，差1人次優質先發。台鋼後段局數雖有攻勢，但屢遭樂天守備化解，樂天終場3:1贏球，終止4連敗，台鋼又回到下半季墊底。

台鋼先發投手陳柏清，3局上2出局後接連保送陳晨威和林智平，朱育賢和林泓育連續安打，各帶有1分打點，樂天先馳得點。

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台鋼3局下還以顏色，郭阜林選到保送後，靠著隊友滾地球和黃子鵬暴投進佔三壘，陳文杰高飛犧牲打，打回1分。

一路落後的台鋼，7下面對後援投手蘇俊璋，首位打者王博玄二壘打，代打張肇元被觸身球上壘，郭阜林試圖短打但形成雙殺。危機雖解除大半，蘇俊璋又保送曾子祐，但陳文杰滾地球沒能形成安打，台鋼仍未能得分。

8局下，面對左投陳冠宇，台鋼首位打者王柏融敲出二壘打，魔鷹的平飛球直接進三壘手林承飛手套，吳念庭遭三振後，藍寅倫選到保送，王博玄的平飛球又直擊游擊手馬傑森手套，該半局台鋼兩度平飛球出局，仍沒得分。

9局上，台鋼換上王躍霖，林承飛、馮健庭連續安打，余德龍收打也敲安，無人出局滿壘，台鋼換下王躍霖、伍祐城接手，馬傑森高飛犧牲打進帳保險分。

9局下，陳柏豪把守最後一關，1出局後被杜家明擊出二壘安打，後續仍無攻勢。

台鋼先發投手陳柏清近況不錯，投球任內僅3局上失分，投7局任內被擊出5安打、3次四壞，失2分，近期連續4場優質先發。不過，正因3局連2保送，加上連續安打，造成失分。

陳柏清。（記者李惠洲攝）

林泓育一壘安打1分打點。（記者李惠洲攝）

朱育賢擊出左外野一壘安打帶1分打點。 （記者李惠洲攝）

陳文杰中外野高飛球犧牲打出局，一分打點者，郭阜林回本壘得分。（記者李惠洲攝）

陳文杰中外野高飛球犧牲打出局，一分打點者，郭阜林回本壘得分。（記者李惠洲攝）

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