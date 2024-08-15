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MLB》衝擊道奇王座！ 響尾蛇豪取6連勝、近21戰狂飆18勝（影音）

2024/08/15 07:41

蘇亞雷斯單場3安猛打，6局的滿貫砲更幫助響尾蛇拉開分差。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近況火燙的響尾蛇本季不只想打季後賽，在今天以11：4痛擊洛磯後取得6連勝，有望衝擊國聯西區王者道奇隊的寶座。

響尾蛇今天在首局就直接打爆洛磯先發投手戈登（Tanner Gordon），卡洛爾（Corbin Carroll）選到四壞保送上壘，麥卡錫（Jake McCarthy）敲安形成一、三壘有人局面，接著佩德森（Joc Pederson）敲出二壘安打，再加上洛磯發生傳球失誤，讓他一口氣繞過所有壘包回本壘。

在失掉3分的亂流後戈登與洛磯都沒有穩定下來，不僅出現捕手妨礙打擊，戈登被敲安還投出觸身球，更在滿壘戈登對佩多摩（Geraldo Perdomo）投出四壞保送擠回單局第4分後被換下場，接替的投手解決卡洛爾後才結束這漫長的第一局。

響尾蛇在首局就奠定勝基，接下來又分別在2局、5局、6局與7局合計進帳7分，包含6局下蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）拉開比數的滿貫全壘打，今天蘇亞雷斯單場3安灌進5分打點。而響尾蛇先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）今天也久違地繳出6局8K失3分的優質先發，是自6月22日以來首度投滿6局繳出優質先發，單場8K更是本季新高。

響尾蛇近期豪取6連勝外，近21場比賽拿下18勝，目前戰績已經來到69勝53敗，距離龍頭的道奇隊只有3場勝差，不過近期除了響尾蛇以外，教士隊的表現也相當火燙，戰績同樣也是69勝53敗，本季國聯西區王座的競爭仍相當激烈。

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