足球》皇馬姆巴佩初登場！ 首記射門進球、首冠齊入袋（影音）

姆巴佩轉戰皇馬首秀就進球並助隊奪冠。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕加盟西甲豪門球隊皇家馬德里的法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé），今天在歐洲超級盃（UEFA Super Cup）對亞特蘭大貝加莫的比賽迎來轉隊後初登場，並在下半場貢獻一記射門進球，幫助皇馬終場以2：0擊敗亞特蘭大，收下轉隊後首座冠軍盃。

姆巴佩在今年終於加盟兒時喜愛的球隊實現夢想，今天迎來轉戰皇馬初登場同時擔任先發。上半場比賽兩隊沒有分數進帳，不過在下半場第59分鐘，瓦爾維德（Federico Valverde）接獲維尼修斯（Vinicius Junior）傳球射門破網，皇馬取得1：0領先。

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9分鐘後，貝林漢姆（Jude Bellingham）在禁區盤帶後將球傳給姆巴佩，姆巴佩也沒有浪費這大好機會，在行進間右腳勁射，球精準地射進球門右上角，姆巴佩成功踢進轉隊後的第一記進球，最終幫助球隊以2：0收下歐洲超級盃冠軍，生涯在皇馬的首場出賽、首記進球與首座冠軍一起入手。

Kylian Mbappé's first goal for Real Madrid #SuperCup pic.twitter.com/tkp33z0tnm — UEFA Champions League （@ChampionsLeague） August 14, 2024

姆巴佩與貝林漢姆成功連線進球。（路透）

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