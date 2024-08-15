晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

足球》皇馬姆巴佩初登場！ 首記射門進球、首冠齊入袋（影音）

2024/08/15 08:25

姆巴佩轉戰皇馬首秀就進球並助隊奪冠。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕加盟西甲豪門球隊皇家馬德里的法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé），今天在歐洲超級盃（UEFA Super Cup）對亞特蘭大貝加莫的比賽迎來轉隊後初登場，並在下半場貢獻一記射門進球，幫助皇馬終場以2：0擊敗亞特蘭大，收下轉隊後首座冠軍盃。

姆巴佩在今年終於加盟兒時喜愛的球隊實現夢想，今天迎來轉戰皇馬初登場同時擔任先發。上半場比賽兩隊沒有分數進帳，不過在下半場第59分鐘，瓦爾維德（Federico Valverde）接獲維尼修斯（Vinicius Junior）傳球射門破網，皇馬取得1：0領先。

9分鐘後，貝林漢姆（Jude Bellingham）在禁區盤帶後將球傳給姆巴佩，姆巴佩也沒有浪費這大好機會，在行進間右腳勁射，球精準地射進球門右上角，姆巴佩成功踢進轉隊後的第一記進球，最終幫助球隊以2：0收下歐洲超級盃冠軍，生涯在皇馬的首場出賽、首記進球與首座冠軍一起入手。

姆巴佩與貝林漢姆成功連線進球。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。