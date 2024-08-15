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MLB》這球怎麼打的？小惠特肩膀高速球照轟 助皇家免遭橫掃

2024/08/15 09:19

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕皇家與雙城3連戰的最後1場比賽，靠著小惠特（Bobby Witt Jr.）超高進壘點的怪力全壘打，幫助球隊以4：1擊敗雙城，系列賽免於遭到橫掃。

3局上半小惠特擔任該局首名打者，與雙城先發瓦蘭（Louie Varland）纏鬥到滿球數，最後瓦蘭投出肩膀高度的極高位置速球，小惠特仍舊積極出棒，並一棒轟出左外野看台形成本季第24轟，擊球初速103.9英里（約167.2公里），飛行距離398英尺，顯示小惠特沒有因為這球不好打而破壞打擊重心。

小惠特。（美聯社）

根據大聯盟官網指出，這球的進壘點距離地面足足有4.07英尺（約1.24公尺），這是2008年以來，皇家選手所打出的最高進壘位置的全壘打，同時也是本季進壘位置第3高的全壘打。小惠特表示，能夠跟上投手的節奏才是重點，「我想當你的節奏跟上後，你就可以常常幫助球隊建功。所以我只是嘗試去跟到那顆球，並讓後面的事情自然發生。」

這發全壘打幫助皇家再添分數，並靠著先發投手拉根斯（Cole Ragans）的7局好投收下勝利，戰績66勝55敗排名美中第3。

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