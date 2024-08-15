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中職》創史上最速2000安偉業！ 林益全吐心聲：曾經踏上職業舞台就滿足了

2024/08/15 09:47

林益全2000安達陣，家人到場獻花祝賀。（資料照，記者廖耀東攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一獅「神全」林益全昨天達成生涯2000安偉業，寫下重大里程碑，他也有感而發在社群寫下：「曾經只是希望能踏上職業舞台的夢想就滿足了。」

林益全成為繼張泰山和彭政閔後，聯盟史上第3位達標2000安的球員，也是現役唯一，而且神全僅花1622場出賽就達成，寫下中職最速紀錄。

林益全在社群發文寫下：「很開心也很激動的完成生涯2000安的紀錄，回想了一下，曾經只是希望能踏上職業舞台的夢想就滿足了，但真的沒想過，隨著穩定的出賽，教練的信任，一步一步的把夢想闊大，完成了2000安，200轟，千分打點的里程碑。」

林益全感性表示：「這個夢我足足走了16年，首先我想謝謝我所待過的球團，老闆，領隊跟所有教練，行政跟球迷，謝謝給我機會給我舞台給我支持，我才能逐夢，也謝謝統一獅，讓我完成這歷史性的一刻。」

林益全也一一點出感謝對象，包括後援會球迷、訓練師等人，以及最重要的家人，「我要感謝的是我的家人一直在我身邊當最強後盾，謝謝我兒子當我的小小打擊教練，謝謝女兒是我的英文跟曼陀羅的小老師，更要謝謝我的老婆，隨時的叮嚀，鼓勵，我愛你。」

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