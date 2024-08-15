MLB》明星賽後戰績僅優於白襪 史瓦伯逆轉滿貫砲助費城人奪第70勝

費城人史瓦伯逆轉滿貫砲，幫助費城人終止4連敗，同時拿下賽季第70勝。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕明星賽後戰績僅優於白襪隊的費城人隊，在今天對馬林魚隊一戰，靠著史瓦伯（Kyle Schwarber）的逆轉滿貫砲，終場以9：5在主場擊退馬林魚，終於奪下賽季第70勝。

費城人在今年明星賽前是全聯盟戰績最佳的球隊，不過在明星賽後卻陷入大低潮，7個系列賽僅贏下對道奇的系列賽，23場比賽只拿到7勝，賽前更苦吞4連敗。

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今天對馬林魚一戰，費城人在首局就先因全壘打落後3分，2、3兩局追回2分後，4上又被馬林魚拿下2分拉開差距，不過4下史瓦伯在滿壘時鎖定卡布雷拉（Edward Cabrera）94.4英哩的紅中變速球，一棒掃出左外野方向滿貫砲，助隊以6：5反超。在超前比數後，費城人7下又打進3分大局，終場以9：5擊敗馬林魚止敗，拿下賽季第70勝。

Kyle Schwarber's 7th career grand slam has The Bank rocking! pic.twitter.com/8RMY3sUWVY — MLB （@MLB） August 15, 2024

目前費城人雖仍以70勝50敗位居國聯東區龍頭寶座，但只有領先第二名的勇士6.5場勝差，且國聯外卡還有兩支近況絕佳的69勝球隊：響尾蛇與教士，若費城人被拉下龍頭寶座，屆時可能直接跌落至國聯外卡第三。

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