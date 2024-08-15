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MLB》吉田正尚猛打賞無用！衛冕軍單場4轟逆轉紅襪

2024/08/15 10:38

吉田正尚。（美聯社）吉田正尚。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪主場迎戰遊騎兵，日籍好手吉田正尚繳出猛打賞的優異表現，但是作客的衛冕軍在芬威球場放煙火，包括大物新秀朗福德（Wyatt Langford）的追平3分砲在內，一共轟出4發全壘打，最終紅襪在延長賽以7：9吞敗。

吉田正尚本場擔任指定打擊打第3棒，在首局就敲出安打上壘，6局下半再敲出左半邊的穿越安打，將先發投手丹寧（Dane Dunning）打退場，最後靠著隊友適時安打以及高飛犧牲打的掩護下回到本壘得分。

8局下半第4打席，吉田在兩人出局滿球數時，敲出打在綠色怪物牆上的二壘安打開啟攻勢，不過教練團此時換上代跑王康納（​Connor Wong），吉田也完成了今天的任務，而後續隊友把握住機會，連續敲出兩支安打攻下3分大局。

不過衛冕軍遊騎兵不是省油的燈，前8局在賈西亞（Adolis García）單場雙響砲的帶動下攻下4分，9局上半輪到朗福德也一棒轟出追平3分砲，進入延長加賽後，10上首棒打者海姆（Jonah Heim）也加入開轟行列，敲出兩分打點全壘打奠定勝基，紅襪最終慘遭逆轉。

紅襪目前以63勝56敗排行美東第3、距離外卡名額也僅剩2場勝差，而遊騎兵雖在美聯西區也排第3，但勝率僅.463，想要前進季後賽完成連霸難度不小。

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