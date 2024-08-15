MLB》罕見2個壘包高飛犧牲打！賈吉加碼300轟助洋基痛宰白襪（影音）

賈吉敲出生涯第300轟，同時也是本季第43轟。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基白襪之戰出現罕見場景，卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）人在卻用快腿跑出高飛犧牲打跑進追平分，洋基不僅在他的拚勁下追平比數，「法官」賈吉（Aaron Judge）更在比賽後段敲出生涯第300轟，終場洋基就以10：2逆轉白襪收下2連勝。

近況火燙的索托（Juan Soto）在上戰單場三響砲後，今天首打席又開轟，連4打席開轟助隊先馳得點，不過白襪在2下與4下各得1分反超比數，洋基前6局打完仍以1分落後白襪。

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不過7上出現罕見場景，首棒打者卡布雷拉敲安上壘，接著盜上二壘，在1出局後維杜戈（Alex Verdugo）敲出深遠中外野飛球被右外野手佛列契（Dominic Fletcher）衝上前美技接殺，但由於佛列契起身速度不夠快，卡布雷拉竟一口氣從二壘一路跑回本壘追平比數，形成跑者在二壘卻進帳打點的高飛犧牲打。

Waldo Wheels pic.twitter.com/JsLIclGgU7 — New York Yankees （@Yankees） August 15, 2024

在分數追平後，洋基攻勢並沒有中斷，索托選到四壞保送上壘，賈吉敲出二壘安打形成二、三壘有人局面，接著威爾斯（Austin Wells）敲出適時安打進帳2分打點，幫助洋基7局打下3分大局，以4：2反超白襪。

Wells in the clutch pic.twitter.com/oPJLgkTbrd — New York Yankees （@Yankees） August 15, 2024

8局洋基攻勢再起，上局跑回追平分的卡布雷拉敲出適時安打送回敲出二壘安打的沃爾普（Anthony Volpe）進帳保險分，維杜戈再補上二壘安打進帳1分打點，接著索托被故意四壞保送，賈吉直接敲出一發2分砲，生涯第300轟達標，僅花955場比賽就達標是史上最快，而上局敲出超前安的威爾斯更在後頭「背靠背」補上一發陽春砲，洋基取得10：2領先，終場就以10：2收下2連勝。

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