MLB》8連勝！杜邦敲關鍵超前安 太空人延長賽險勝光芒橫掃對手

杜邦在10局上擊出超前安，幫助太空人收下8連勝。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人作客坦帕灣光芒，比賽僵持不下殺進延長賽，最終在10局上由杜邦（Mauricio Dubón）敲出關鍵超前安，幫助球隊以2：1氣走光芒，除了連續收下3場系列賽之外，也拿下本季最佳的8連勝。

本場比賽上演投手戰，正規9局結束雙方僅攻下1分進入延長加賽，10局上半光芒換上投手克里文傑（Garrett Cleavinger），抓下兩出局後開始出現狀況，先是連續4顆壞球保送梅耶斯（Jake Meyers），接著梅耶斯盜向二壘，下一棒的杜邦把握機會，敲出中間方向平飛安打，幫助球隊超前比數。

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下個半局太空人讓9局就上場的終結者哈德（Josh Hader）續投，完美投出3上3下成功關門。

太空人近3場系列賽面對遊騎兵、紅襪與光芒都拿下勝利，戰績直線上升來到65勝55敗排名美聯西區龍頭，接下來將要回到主場，與聯盟墊底球隊白襪進行3連戰，太空人有望能將連勝場次繼續推進。

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