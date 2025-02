克拉克。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕根據最新報導,印第安那預計將成為明年WNBA全明星周末的舉辦地點,不難看出印第安那狂熱狀元克拉克(Caitlin Clark)所帶動的巨大效應。

克拉克是本屆選秀狀元,她的名字在進入聯盟前就已被眾人所熟知,畢竟在大學時她就成為了NCAA的歷史得分王,由於她的加入,不管是狂熱隊或整個聯盟都明顯受到更高的關注,而根據數據指出,狂熱隊與上季相比,球衣銷售量激增1193%、觀眾人數成長264.6%,數字非常驚人。而克拉克本季以新秀之姿進入了今年的明星賽,單場貢獻10助攻幫助明星隊打敗奧運美國隊。

雖然這是印第安那狂熱首次擔任全明星周末主場,不過他們的球館對舉辦此大型活動並非陌生,今年由溜馬隊所舉辦的NBA全明星賽就是在同一球場Gainbridge Fieldhouse舉行。

