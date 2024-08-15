晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

巴黎奧運表現亮眼 行政院今宣布成立體育暨運動發展部籌備小組

2024/08/15 11:50

行政院即日起成立體育暨運動發展部籌備小組。（記者鍾麗華攝）行政院即日起成立體育暨運動發展部籌備小組。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣在本屆巴黎奧運拿下2金5銅成績，表現亮眼，行政院發言人陳世凱今天在院會後記者會宣布，行政院即日起成立體育暨運動發展部籌備小組，由秘書長龔明鑫擔任召集人，並於9月成立諮詢小組，由行政院副院長鄭麗君擔任召集人，擴大邀請體育界及運動產業人士及專家共同參與。

陳世凱轉述，行政院長卓榮泰在院會中表示，本屆巴黎奧運，我國代表團獲得2面金牌和5面銅牌，表現相當出色。看到選手在國際運動賽事最高殿堂，凝聚人心、展現台灣的自信，充分體現不畏逆境，也不輕言放棄的奧運精神，真的非常感動，這是屬於全體國人的榮耀。

卓榮泰感謝並肯定，教育部體育署偕同國家運動訓練中心及國家運動科學中心，共同規劃膳食公寓、運動中心及物理治療所等3個中繼站支援駐點，給選手最好的後勤支持，安心備戰。卓揆並請教育部持續研議，訂定組織法草案與後續事宜，早日完成相關程序，送請立法院審議。

卓榮泰昨接受本報專訪時表示，「這是全新概念構想的體育部，沒有什麼升不升格的問題。」未來體育部人事可以靈活晉用，讓現役與退役國手都能參與體育部運作，力拚明年成立。

卓榮泰說明，公務預算為88億元、基金85億元，明年總計已編列173億元，但體育部成立後，還會有一些基本費用，這部分可以「外加」，政院會盡量朝兩百億元預算規劃，來達到賴清德總統的競選政見與承諾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中