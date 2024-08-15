巴黎奧運表現亮眼 行政院今宣布成立體育暨運動發展部籌備小組

行政院即日起成立體育暨運動發展部籌備小組。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣在本屆巴黎奧運拿下2金5銅成績，表現亮眼，行政院發言人陳世凱今天在院會後記者會宣布，行政院即日起成立體育暨運動發展部籌備小組，由秘書長龔明鑫擔任召集人，並於9月成立諮詢小組，由行政院副院長鄭麗君擔任召集人，擴大邀請體育界及運動產業人士及專家共同參與。

陳世凱轉述，行政院長卓榮泰在院會中表示，本屆巴黎奧運，我國代表團獲得2面金牌和5面銅牌，表現相當出色。看到選手在國際運動賽事最高殿堂，凝聚人心、展現台灣的自信，充分體現不畏逆境，也不輕言放棄的奧運精神，真的非常感動，這是屬於全體國人的榮耀。

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卓榮泰感謝並肯定，教育部體育署偕同國家運動訓練中心及國家運動科學中心，共同規劃膳食公寓、運動中心及物理治療所等3個中繼站支援駐點，給選手最好的後勤支持，安心備戰。卓揆並請教育部持續研議，訂定組織法草案與後續事宜，早日完成相關程序，送請立法院審議。

卓榮泰昨接受本報專訪時表示，「這是全新概念構想的體育部，沒有什麼升不升格的問題。」未來體育部人事可以靈活晉用，讓現役與退役國手都能參與體育部運作，力拚明年成立。

卓榮泰說明，公務預算為88億元、基金85億元，明年總計已編列173億元，但體育部成立後，還會有一些基本費用，這部分可以「外加」，政院會盡量朝兩百億元預算規劃，來達到賴清德總統的競選政見與承諾。

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