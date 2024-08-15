MLB》不要去年明星賽MVP了！ 洛磯放明星捕手進讓渡名單

去年明星賽MVP迪亞茲被洛磯放進讓渡名單。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛基將自家明星捕手，去年明星賽MVP迪亞茲（Elias Diaz）給放到讓渡名單，接下來打算補強後防的球隊將能夠自由地承接他的合約。

現年33歲的迪亞茲在去年打出生涯最佳賽季，並在季中入選明星賽，在明星賽時他還敲出一發逆轉2分砲，幫助國聯以3：2擊敗美聯，終結對戰9連敗，他也獲選為明星賽MVP。

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然而今年迪亞茲的打擊率雖然仍有2成70的水準，但在明星賽後他的表現大幅下滑，打擊率僅有1成96，也失去出賽機會，明星賽前67場出賽的他，在明星賽後僅有17場出賽。

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，有別隊高階主管認為洛磯在季中會交易掉迪亞茲，然而最終沒有任何球隊有意願用交易的方式來換取他的加盟。而在季中交易大限則有2位捕手轉隊，分別是從老虎轉戰遊騎兵的凱利（Carson Kelly），以及從藍鳥轉戰紅襪的簡森（Danny Jansen）。

上個賽季天使隊一共將6名球員放進讓渡名單震驚球界，而最終共有5人離隊。本季已經幾乎與季後賽無緣的洛磯，在今天將迪亞茲放進讓渡名單，目的與天使去年一樣都是為了省錢。若有球隊願意承接迪亞茲的合約，只需要付出5萬美元的讓渡費，以及剩餘合約中大概150萬美元的薪水。

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