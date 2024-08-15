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MLB》對手敬遠索托讓「法官」爆氣夯300轟！ 賈吉：我對故意保送很不爽

2024/08/15 13:52

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今天在與白襪之戰達成生涯300轟里程碑，賽後受訪時，賈吉指出對方敬遠索托（Juan Soto），選擇對決他的舉動，讓他感到很不爽。

此役8局上半時，白襪故意保送昨天敲出三響砲、今天也有開轟的索托，選擇與賈吉對決，最終賈吉在球數0好3壞時積極出棒，夯出一發3分砲，本季第43轟出爐，同時也是生涯第300轟，賈吉成為洋基隊史第7位、大聯盟史上第162位加入「300轟俱樂部」的球員。

這是賈吉生涯第3次在球數0好3壞時開轟，賽後賈吉坦言：「我對故意保送感到很生氣，這有點刺激到我了，通常在球數0好3壞時，我會多看幾球，但在這種情況下，如果他們不想和前一位打者對決，那麼你就必須挺身而出。」

不過賈吉也表示，他能明白為什麼對手會做這個選擇，「索托在這個系列賽敲了4轟，把球打到球場的各個角落，在那種情況下，我可能也會選擇故意保送他。」

值得一提的是，這是賈吉生涯第二度遭遇前一位打者被敬遠的情形，上一次已經要追溯至賈吉的菜鳥球季。

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