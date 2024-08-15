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行政院啟動體育部籌備小組 郭婞淳、李洋等國手點頭當諮委

2024/08/15 13:11

行政院正式宣布成立體育暨運動發展部籌備小組，另9月將設立諮詢小組，體育署副署長房瑞文表示，邀請選手擔任籌備小組諮詢委員選手代表，包括郭婞淳、李洋、莊智淵、連珍羚、胡光秋、雷千瑩、許育修等人。（記者鍾麗華攝）行政院正式宣布成立體育暨運動發展部籌備小組，另9月將設立諮詢小組，體育署副署長房瑞文表示，邀請選手擔任籌備小組諮詢委員選手代表，包括郭婞淳、李洋、莊智淵、連珍羚、胡光秋、雷千瑩、許育修等人。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕教育部今（15）日於行政院會報告「2024巴黎奧運參賽成果及打造全新的體育暨運動發展部」，行政院正式宣布成立體育暨運動發展部籌備小組，另9月將設立諮詢小組，體育署副署長房瑞文表示，邀請選手擔任籌備小組諮詢委員選手代表，包括郭婞淳、李洋、莊智淵、連珍羚、胡光秋、雷千瑩、許育修等人。

房瑞文指出，為成立體育部，行政院5、6月啟動籌備作業，邀集專家學者討論組織架構草案，7月完成研擬體育部組織法草案，今天正式成立籌備小組，同時廣邀社會各界人士、體育界及運動產業單位參與，奧運國手郭婞淳、李洋、莊智淵、連珍羚、雷千瑩、帕運羽球選手胡光秋、網球好手許育修都在諮委名單內。

教育部次長張廖萬堅在院會後記者會表示，籌備小組設在行政院，涉及跨部會協調，包含法令、組織分工等，諮詢小組則是廣邀學者專家和體育界人士，行政院長卓榮泰持續強調，這不單純是升格，因此體育部規畫和設計上就是要發展全民運動。

至於競技運動和全民運動如何分配，張廖萬堅說明，未來希望競技運動全民化，預計草案將設置6個司，還有設立法人機構「運動產業發展中心」。

對於「運動產業發展條例」各黨立委提出修法版本，行政院是否也將提出？張廖萬堅解釋，正在彙整各立委所提，將盡快回應尋求共識，下會期將想辦法讓朝野達成共識，對運動產業環境有更好條件。

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