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PLG》少了FMVP強森 富邦勇士找208公分長人沃特斯

2024/08/15 13:13

沃特斯。（富邦勇士提供）沃特斯。（富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕PLG台北富邦勇士少了FMVP強森（Chris Johnson）之後，今天正式宣布與來自美國的中鋒沃特斯（Brandon Walters）正式簽約，他預計8月底加入團隊訓練，未來將穿上勇士1號球衣與團隊征戰賽事。

身高208公分的沃特斯，2018年開啟職籃生涯，先後於波蘭、 芬蘭、科索沃、義大利與土耳其、委內瑞拉等聯賽闖蕩，2023-24賽季效力於土耳其二級聯賽，出賽34場，場均繳出19.9分、8.8籃板，兩分球命中率66.9%，三分球命中率41.8％，該年包辦年度最佳球員、年度最佳洋將與年度最佳中鋒與年度第一隊的殊榮。今年6月沃斯特轉戰委內瑞拉聯賽，曾單場寫下34分、21籃板的優異表現。厚實壯碩的身材，搭配在禁區的進攻技能，沃特斯的加盟將提升團隊禁區戰力，強化勇士陣型。

對於沃特斯的加入，勇士總教練許晉哲表示，「沃特斯身型壯碩，在禁區擁有優勢外，同時又有投射外線的能力，以往球隊較多選擇瘦長型中鋒，今年陣容換血，也希望能嘗試其他不同類型洋將，期待他來台加入訓練後盡快與隊友們磨合、融入團隊。」沃特斯與先前勇士簽約的洋將金恩（Nick King） 皆畢業於中田納西州立大學，兩人為大學時期隊友，如今將在富邦勇士重逢，期待兩人發揮長才搭配現有戰力，為勇士團隊增添新火花。

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