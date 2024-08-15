SBL》基隆擬成立籃球隊 明年8月選秀2026上場

基隆市長謝國樑與學生切磋球技，並宣布要成立1支籃球隊。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑及立委林沛祥向全國籃球協會爭取，成立1支基隆籃球隊，籃協6月也通過，不過時間匆促，今年籃協副祕書長張承中表示，明年超級籃球聯盟（SBL）不會有基隆隊。教育處和林沛祥則表示，先將軟硬體全部準備妥當後，再加入SBL。

基隆出了不少籃球好手，包括野獸林志傑等人，今年銘傳國中籃球隊獲得國中乙級聯賽冠軍，謝國樑與喜愛打籃球的林沛祥6月宣布要求成立1支基隆籃球隊，不過確定基隆隊來不及參加明年的SBL的賽事。

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林沛祥說，與其急就章地成立籃球隊，屆時再發生掛一漏萬的情況，讓滿懷期待的民眾失望，還不如與市府把相關的配套措施先準備好，再參與明年8月的選秀，2026年正式上場。希望能夠讓籃球運動深入民間，成為基隆民眾生活、日常休閒娛樂的一部分。

市府教育處副處長徐嬿立表示，這要分成軟體2個部分來討論，先是在軟體部分，今年6月市長謝國樑便明示，市府會編列預算推動SBL基隆隊。但因為選秀是在今年8月，市府不可能在沒有預算，或是預算還沒有經議會通過的情況下參與。

同時，SBL屬半職業籃球，市府也要解決練習場、球員休息室、住宿空間等問題，因此，市府認為有完善規劃後，再啟動相關計畫。預計明年8月參與SBL的選秀，2026年球季正式參賽。

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