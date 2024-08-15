運動發展部200億預算排倒數第五 洪孟楷呼籲政府重視應投入更多資源

國民黨立委洪孟楷指出，7月中體育署長已到他辦公室來做體育發展部的規劃報告，當天有長達一小時的深入討論交流。（洪孟楷提供）

〔記者劉宛琳／台北報導〕 巴黎奧運剛落幕，行政院傳出2025年將掛牌運動發展部，預計2027年達200億預算規模。國民黨立委洪孟楷肯定政府加速催生運動發展部的企圖，但質疑200億的規模是否足夠？攤開部會預算，200億僅排倒數第五，且連中央政府年總預算百分之一都不到。

洪孟楷指出，7月中體育署長已經到他辦公室來做體育發展部目前的規劃報告，當天有長達一小時的深入討論交流。他肯定體育署把過往他一直倡議的運動發展部四大核心價值給納入組織架構草案裡，分別是「人才培育、國際交流、產業發展、永續樂活」四大面向。因為成立部會只是開頭，重點是新的部會「要做什麼、會做什麼、能做什麼」才是關鍵。

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洪孟楷表示，經過史上次佳的奧運賽事，國人的高度關心重視，就是催生的契機。而今年底的12強、明年的世壯運，中華職棒因大巨蛋的加持而屢破進場觀賽紀錄，職籃蓬勃發展，在在都是運動受重視的象徵，所以共同推動，讓運動發展部是加速器、是引擎，為國內運動推升一把。

但洪孟楷也說，200億規模不到中央政府總預算的百分之一，部規模的機關更僅小贏新成立的數發部和環境部，這樣真的能做到規劃的部分？其實有些業務與現有部會重疊，也該思考預算的調整，成立新部並不是要疊床架屋、更不是要和尚搶水沒水喝。

洪孟楷表示，還有兩年時間，請政府部門好好思考分配，該支持的預算要充足，才能夠真正做到運動發展的初衷及本意。

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