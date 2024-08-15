好「棒」！台灣代表隊勇奪小馬盃世界賽季軍

台灣代表隊由南市民德國中、崇明國中、安順國中及金城國中等15名選手組隊征戰。 （南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024年美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽，台南小將組成的台灣代表隊，在昨（14）日賽事最終雖以10比3敗波多黎各隊，勇奪世界青少棒錦標賽季軍，但永不放棄的優秀表現受到肯定，台南小將真的好「棒」！

小馬盃世界賽於8月9日起一連6天在美國賓州華盛頓市進行比賽，台南小將於本屆賽事代表我國及亞太區國家參賽，由南市民德國中負責籌組，民德國中、崇明國中、安順國中及金城國中等15名選手組成台灣代表隊參賽。

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南市體育局表示，台灣代表隊在第1場比賽即以4比2戰勝德州隊，第2場雖以0比1負波多黎各隊，錯失1場勝績，小將們仍力展堅韌意志，在第3場次再度以4比3勝德州隊。昨日第4場次再次對上波多黎各隊，戰況一度陷入膠著，仍奮力抗敵對手強烈的得分攻勢，最終以3比10負波多黎各隊，獲得季軍，但台南小將們努力戰到最後一刻的運動家風範，值得嘉許。

台南市長黃偉哲表示，台南棒球小將持續在全國性及國際性盃賽勇奪亮眼佳績，感謝各校校長及家長會支持，更要歸功於教練以及選手們每天持續辛勤訓練，即使在賽場上曾面臨苦戰，依然努力戰到最後一刻，期許持續挑戰自我，再度征戰世界棒球舞台。

體育局長陳良乾表示，棒球一直是台南重點發展項目，正準備明年U12少棒隊集訓，並預計導入運動科學、提前集中訓練等方式，期在多元增進訓練環境下，提升南市代表隊成績。

台南小將代表台灣及亞太區國家參加小馬盃世界賽勇奪季軍。（南市體育局提供）

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