羽球》李洋退休後改搭邱相榤 王齊麟分享不同之處

王齊麟跟新搭檔邱相榤一同亮相。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕在巴黎奧運奪下羽球男雙2連霸的王齊麟，今天接受母球隊土地銀行表揚，獲贈100萬元獎金，王齊麟也跟新搭檔邱相榤一同亮相，2人正為下週開打的超級750系列日本公開賽備戰。

王齊麟今到土地銀行總部接收表揚，他感謝土銀從他高中就開始力挺，以及教練團的安排，讓他能在國際賽繳出佳績，此外，由於老搭檔李洋退休，他也感謝邱相榤的信任，成為他的新戰友，會持續朝亞、奧運的目標邁進，

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上週返台的王齊麟，本週正式回歸訓練，他也與邱相榤開始訓練、磨合。王齊麟認為，由於他自己身高188公分，邱相榤也有189公分，都屬於高個子，因此不會侷限誰打後場、誰打前場，而且兩人打法不會差太多，都是給對手壓力為主。

談到跟李洋搭配的不同時，王齊麟指出，因邱相榤較高，在場上有時會被擋到視線，此外，小邱是左撇子，會有比較不一樣的球路可以設定，之後也會參考國際賽「一左一右」的組合是如何搭配，也可以在實戰中運用。

土銀教練李松遠表示，王齊麟有經驗，而邱相榤則是年輕有速度，接下來以「雙塔」模式進軍國際賽，希望能繳出佳績。

王齊麟跟新搭檔邱相榤一同亮相。（記者吳孟儒攝）

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