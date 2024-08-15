晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》李洋退休後改搭邱相榤 王齊麟分享不同之處

2024/08/15 15:45

王齊麟跟新搭檔邱相榤一同亮相。（記者吳孟儒攝）王齊麟跟新搭檔邱相榤一同亮相。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕在巴黎奧運奪下羽球男雙2連霸的王齊麟，今天接受母球隊土地銀行表揚，獲贈100萬元獎金，王齊麟也跟新搭檔邱相榤一同亮相，2人正為下週開打的超級750系列日本公開賽備戰。

王齊麟今到土地銀行總部接收表揚，他感謝土銀從他高中就開始力挺，以及教練團的安排，讓他能在國際賽繳出佳績，此外，由於老搭檔李洋退休，他也感謝邱相榤的信任，成為他的新戰友，會持續朝亞、奧運的目標邁進，

上週返台的王齊麟，本週正式回歸訓練，他也與邱相榤開始訓練、磨合。王齊麟認為，由於他自己身高188公分，邱相榤也有189公分，都屬於高個子，因此不會侷限誰打後場、誰打前場，而且兩人打法不會差太多，都是給對手壓力為主。

談到跟李洋搭配的不同時，王齊麟指出，因邱相榤較高，在場上有時會被擋到視線，此外，小邱是左撇子，會有比較不一樣的球路可以設定，之後也會參考國際賽「一左一右」的組合是如何搭配，也可以在實戰中運用。

土銀教練李松遠表示，王齊麟有經驗，而邱相榤則是年輕有速度，接下來以「雙塔」模式進軍國際賽，希望能繳出佳績。

王齊麟跟新搭檔邱相榤一同亮相。（記者吳孟儒攝）王齊麟跟新搭檔邱相榤一同亮相。（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中