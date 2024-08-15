晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》誰是下一個2000安打者 林益全、張泰山點名他們

2024/08/15 16:42

林益全。（資料照，記者廖耀東攝）林益全。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕統一獅林益全昨天達成生涯2000安里程碑，史上第3人，誰會是下一個2000安俱樂部成員？林益全點名樂天桃猿林泓育和隊友陳傑憲，中職史上第1個2000安打者張泰山則看好台鋼雄鷹曾子祐，有機會挑戰他的2134安紀錄。

林泓育生涯1733支安打，林益全指出，林泓育不但有很好的打擊技巧，更是很有想法、聰明的打者，要不是曾經兩次受傷，總共缺席約90場，現在應該已經很接近2000安，雖然已經38歲，生體狀況維持得很好，再打幾年沒問題，而且今年還有3成以上的打擊率，有機會挑戰2000安。

30歲的陳傑憲生涯1063安，林益全表示，陳傑憲打擊技巧優異，確實擊球的比例很高，又有不錯的腳程，加上一向擔任前段棒次，有更多打擊機會，只要保持身體健康，2000安不是問題。

張泰山19歲就開始打職棒，他表示，在當時算是特例，比其它人更早起步，成為累積紀錄的優勢，但是在開放高中生選秀之後，已經有不少選手20歲之前就活躍在一軍，一定會有更多人達成2000安，像20歲的曾子祐安打數已經破百，有機會挑戰他的生涯安打紀錄，但還是老話一句，最重要的是保持身體健康。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中