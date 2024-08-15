中職》誰是下一個2000安打者 林益全、張泰山點名他們

林益全。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕統一獅林益全昨天達成生涯2000安里程碑，史上第3人，誰會是下一個2000安俱樂部成員？林益全點名樂天桃猿林泓育和隊友陳傑憲，中職史上第1個2000安打者張泰山則看好台鋼雄鷹曾子祐，有機會挑戰他的2134安紀錄。

林泓育生涯1733支安打，林益全指出，林泓育不但有很好的打擊技巧，更是很有想法、聰明的打者，要不是曾經兩次受傷，總共缺席約90場，現在應該已經很接近2000安，雖然已經38歲，生體狀況維持得很好，再打幾年沒問題，而且今年還有3成以上的打擊率，有機會挑戰2000安。

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30歲的陳傑憲生涯1063安，林益全表示，陳傑憲打擊技巧優異，確實擊球的比例很高，又有不錯的腳程，加上一向擔任前段棒次，有更多打擊機會，只要保持身體健康，2000安不是問題。

張泰山19歲就開始打職棒，他表示，在當時算是特例，比其它人更早起步，成為累積紀錄的優勢，但是在開放高中生選秀之後，已經有不少選手20歲之前就活躍在一軍，一定會有更多人達成2000安，像20歲的曾子祐安打數已經破百，有機會挑戰他的生涯安打紀錄，但還是老話一句，最重要的是保持身體健康。

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