拳擊》台灣加入世界拳擊聯盟？林郁婷樂觀其成：盼往好的方向發展

「台灣拳后」林郁婷挑戰巴黎奧運女子57公斤級，成功奪下我國奧運拳擊首金，載譽歸國的她今（15）日出席新北市府舉辦的感恩茶會與簽名會。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕「台灣拳后」林郁婷挑戰巴黎奧運女子57公斤級，成功奪下我國奧運拳擊首金，載譽歸國的她今（15）日出席新北市府舉辦的感恩茶會與簽名會。針對是否出席2028年洛杉磯奧運，林郁婷受訪表示，目前局勢尚不大明朗，不過拳協秘書長彭俊銘已說明，台灣加入新組織是勢在必行，未來也會更積極參與相關賽事，她樂觀其成，盼一切往好的方向發展。

拳擊協會14日曾表示，已申請加入「世界拳擊聯盟（World Boxing，簡稱WB）」，只要全新的國際組織能取代貪腐失能的國際拳總（IBA），相信下屆奧運不會缺席。

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阿爾及利亞選手凱莉芙（Imane Khelif）與林郁婷一同遭到IBA惡意炒作性別議題，凱莉芙已經確定提告。現場媒體詢問林郁婷是否會聲援對方，林郁婷表示，她與凱莉芙沒有太多互動，不是很清楚凱莉芙的相關作為。

巴黎奧運獎牌傳出品質不佳、掉色，林郁婷曾發文希望專業人士可協助她保存金牌，今日她也表示有專門做文物保護的團體與她聯繫，會教她如何保存獎牌；她發文後發現有許多選手也有類似需求，屆時會再跟其他選手分享保養方式。

巴黎奧運拳擊金牌林郁婷。（記者陳志曲攝）

巴黎奧運拳擊金牌林郁婷。（記者陳志曲攝）

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