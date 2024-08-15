晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

拳擊》台灣加入世界拳擊聯盟？林郁婷樂觀其成：盼往好的方向發展

2024/08/15 16:55

「台灣拳后」林郁婷挑戰巴黎奧運女子57公斤級，成功奪下我國奧運拳擊首金，載譽歸國的她今（15）日出席新北市府舉辦的感恩茶會與簽名會。（記者黃子暘攝）「台灣拳后」林郁婷挑戰巴黎奧運女子57公斤級，成功奪下我國奧運拳擊首金，載譽歸國的她今（15）日出席新北市府舉辦的感恩茶會與簽名會。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕「台灣拳后」林郁婷挑戰巴黎奧運女子57公斤級，成功奪下我國奧運拳擊首金，載譽歸國的她今（15）日出席新北市府舉辦的感恩茶會與簽名會。針對是否出席2028年洛杉磯奧運，林郁婷受訪表示，目前局勢尚不大明朗，不過拳協秘書長彭俊銘已說明，台灣加入新組織是勢在必行，未來也會更積極參與相關賽事，她樂觀其成，盼一切往好的方向發展。

拳擊協會14日曾表示，已申請加入「世界拳擊聯盟（World Boxing，簡稱WB）」，只要全新的國際組織能取代貪腐失能的國際拳總（IBA），相信下屆奧運不會缺席。

阿爾及利亞選手凱莉芙（Imane Khelif）與林郁婷一同遭到IBA惡意炒作性別議題，凱莉芙已經確定提告。現場媒體詢問林郁婷是否會聲援對方，林郁婷表示，她與凱莉芙沒有太多互動，不是很清楚凱莉芙的相關作為。

巴黎奧運獎牌傳出品質不佳、掉色，林郁婷曾發文希望專業人士可協助她保存金牌，今日她也表示有專門做文物保護的團體與她聯繫，會教她如何保存獎牌；她發文後發現有許多選手也有類似需求，屆時會再跟其他選手分享保養方式。

巴黎奧運拳擊金牌林郁婷。（記者陳志曲攝）巴黎奧運拳擊金牌林郁婷。（記者陳志曲攝）

巴黎奧運拳擊金牌林郁婷。（記者陳志曲攝）巴黎奧運拳擊金牌林郁婷。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中